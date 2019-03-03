Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103267
ALTIN
223.513
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0977
EURO
6.1210
Uyuşturucu içmek için polisten çakmak istedi
UYUŞTURUCU İÇMEK İÇİN POLİSTEN ÇAKMAK...
Karayev 9 adet su motoru çalmış
SU MOTORU HIRSIZLIĞI
İşyerinin parasını çaldı!
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI!
Çalıştığı işyerinden hırsızlık yaptı
ÇALIŞTIĞI İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPTI
banner282

Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail üçlü görüşmesinin Pompeo’nun da katılımıyla 20 Mart’ta İsrail’de yapılması planlanıyor

Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail üçlü görüşmesinin Pompeo’nun da katılımıyla 20 Mart’ta İsrail’de yapılması planlanıyor

03 Mart 2019 Pazar 10:04
Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail üçlü görüşmesinin Pompeo’nun da katılımıyla 20 Mart’ta İsrail’de yapılması planlanıyor

HRİSTODULİDİS KATRUGALOS’LA GÖRÜŞTÜ

Lefkoşa, 3 Mart 19 : Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında devlet başkanları düzeyinde yapılan üçlü görüşmelere 20 Mart’ta İsrail’de devam edilmesinin planladığı ve buna ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katılacağı haber verildi.

Alithia gazetesi geniş yer ayırdığı haberinde, ABD Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt’in, Atina'nın Delfi bölgesinde gerçekleştirilen Uluslararası Ekonomik Forum çerçevesinde Pompeo’nun da üçlü görüşmeye katılacağını açıkladığını anımsatarak, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de bu gelişmeyi doğruladığını kaydetti.

Açıklamasında bu gelişmeyi gerek Rum kesimi, gerekse de genel olarak üç ülkenin istekleri açısından çok önemli olarak nitelendiren Hristodulidis, bunun güvenoyu teşkil ettiğini savundu.

ENERJİ GÜVENLİĞİ KONUSU

Gazeteye göre dün RİK 3’e yaptığı açıklamalarda, ABD’nin üçlü görüşmeye katılma arzusunun bir süreden bu yana dile getirilmekte olduğunu ifade eden Hristodulidis, buna paralel olarak, Washington’un Doğu Akdeniz’le ilgili artan ilgisine de işaret etti.

Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın ABD’yle olan istişarelerindeki esas tartışma konularından birinin ve ABD açısından ilgiye sebep olan konunun enerji güvenliği olduğunu ve bunun 20 Mart’ta yapılacak olan görüşmenin temel tartışma konularından biri olacağını da belirtti.

Hristodulidis’in Pompeo’nun da üçlü görüşmeye katılacak olmasını, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB)” 10’uncu parselde hidrokarbon bulunmasıyla ilişkilendirmek istemediğini de yazan gazete, Rum bakanın ABD’nin ilgisinin şimdiki bir şey olmadığını söylediğini iletti.

10’uncu parselde yer alan “Glafkos” hedefindeki keşfe de değinen Hristodulidis, bunu Doğu Akdeniz’in enerji perspektifleri açısından çok önemli bir keşif olarak da nitelendirerek, Rum kesiminin dış politikası ile Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabaların güçlenmekte olduğunu dile getirdi.

EASTMED

Bir sonraki üçlü görüşmenin ise Girit’te yapılmasının planlandığını ve buna İtalya’nın da katılacağını yazan gazete, EastMed doğal gaz boru hattı projesinin ilerlemesi için gerekli olan devletlerarası anlaşmanın imzalarının burada atılmasının planlandığını da iletti.

Anlaşma metni üzerinde İsrail’in Beerşeba kentinde düzenlenen bir önceki üçlü görüşmede mutabakata varıldığını ve bunun onaylanması için AB’ye gönderildiğini anımsatan gazete, Hristodulidis’in, Avrupa Komisyonu’nun anlaşma taslağına olan tepkisinin olumlu olduğunu söylediğini iletti.

FRANSA, YUNANİSTAN, GÜNEY KIBRIS, MISIR DÖRTLÜ ZİRVESİ

Gazeteye göre Hristodulidis, Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır arasında dışişleri bakanları düzeyinde dörtlü bir görüşme yapılmasına dair prosedürlerin de gelişme aşamasında bulunduğunu, öte yandan kısa bir süre içerisinde görüşmenin tarihiyle ilgili bir açıklama yapılacağını ve bunun büyük olasılıkla Paris’te gerçekleştirileceğini açıkladı.

Hristodulidis, önümüzdeki dönem içerisinde, Lübnan, Ürdün ve Ermenistan’la da üçlü görüşmeler yapılmasının belirlendiğini sözlerine ekledi.

HRİSTODULİDİS KATRUGALOS TARAFINDAN BİLGİLENDİRİLDİ

Bu arada gazete, Atina'nın Delfi bölgesinde gerçekleştirilen Uluslararası Ekonomik Forum’a katılmak ve burada konuşma yapmak için Yunanistan’da bulunan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos tarafından, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışman Jane Holl Lute’la geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşme konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Hristodulidis Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında, Katrugalos tarafından Yunanistan hükümetinin referans şartlarının hazırlanması yoluyla müzakerelerin yeniden başlaması için gelişme halinde bulunan çabayla ilgili genel değerlendirmesi, aynı zamanda Katrugalos’un Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşme ihtimali konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.

Hristodulidis Katrugalos’la, önümüzdeki dönem içerisinde yapılacak üçlü görüşmeler konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını da ekledi.

HRİSTODULİDİS’İN FORUM’DAKİ KONUŞMASI

Hristodulidis, forum çerçevesinde yaptığı konuşmada ise, Rum Yönetiminin çok temalı yeni politikasının Kıbrıs sorunundaki olguları değiştirdiğini söyleyerek, 1976’dan bu yana ilk kez Kıbrıs sorununun çözümüne bu kadar yaklaşıldığını savundu.

Konuşmasında Yunanistan hükümetine teşekkürlerini sunan Hristodulidis, Türkiye’ye ise, kendisinin de Kıbrıs sorununun çözümünden kazancı olacağını anlaması gerektiği mesajı gönderdi.

EXXON MOBİL BAŞKAN YARDIMCISI DA FORUM’DA KONUŞTU

Gazeteye göre, Exxon Mobil Başkan Yardımcısı Tristan Aspray ise forumda yaptığı konuşmada, Güney Doğu Avrupa’nın doğal gaz tedarik kaynağı olmasına atıfta bulundu.

Aspray konuşmasında “Kıbrıs”, Romanya ve Mısır’da keşfedilen önemli yatakların ardından, aynı zamanda Yunanistan’daki araştırmaların sonuçları beklenirken, AB’nin enerji güvenliğinin ilerletilmesi için, Güney Doğu Avrupa’nın yeni bir temel doğal gaz tedarik kaynağı olarak ortaya çıkması perspektifine işaret etti.

Aspray, 10’uncu parseldeki “Glafkos” hedefiyle ilgili duyduğu memnuniyeti de belirttiği konuşmasında, araştırmaların sürmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

                        

Son Güncelleme: 03.03.2019 13:20
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Israil Yunanistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıslı Türklerin AB uyumu sürecinin devam etmesi girişimleri
Kıbrıslı Türklerin AB uyumu sürecinin devam etmesi girişimleri
10’uncu parselde başka kazılar da yapılacak
10’uncu parselde başka kazılar da yapılacak
“Fransa, filosuyla Mari’de”
“Fransa, filosuyla Mari’de”
Yunanistan’dan BM’ye yeni öneri
Yunanistan’dan BM’ye yeni öneri
İngiliz Üslerinde Tatbikat
İngiliz Üslerinde Tatbikat
Güney Kıbrıs’ta Çöplüklerden Geçimini Sağlayan Kişiler Ortaya Çıktı
Güney Kıbrıs’ta Çöplüklerden Geçimini Sağlayan Kişiler Ortaya Çıktı
Enı-total Şirketleriyle 7’inci Parsel İçin Müzakere Yapılacak
Enı-total Şirketleriyle 7’inci Parsel İçin Müzakere Yapılacak
Fotiu Kayıplar Konusunda Açıklama Yaptı
Fotiu Kayıplar Konusunda Açıklama Yaptı
13 aylık bebek RSV virüsünden öldü
13 aylık bebek RSV virüsünden öldü
Anastasiadis Ulusal Konsey’i Bilgilendirdi
Anastasiadis Ulusal Konsey’i Bilgilendirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim