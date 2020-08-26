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Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa, İtalya'dan ortak tatbikat

Tatbikat için Yunan ve Fransız uçakları Güney'e indi..

26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:09
Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa, İtalya'dan ortak tatbikat
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Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın bugün Doğu Akdeniz bölgesinde hava deniz tatbikatına başlayacağı, tatbikatın 28 Ağustos’a kadar devam edeceği bildirildi.

Fileleftheros tatbikata katılacak Yunan F-16’ları ve 4’üncü nesil Fransız Rafale’lerin dün itibarıyla Güney Kıbrıs’ta konuşlandığını yazdı.

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Haberde dün de Girit, Karpat, Rodos ve Meis’in güneydoğu bölgesinde sembolizmi yüksek bir tatbikat başladığına dikkat çekildi, şu bilgiler aktarıldı:

“Birleşik Arap Emirlikleri’nin F-16 Block 60 uçakları ile Yunan savaş uçakları ve savaş gemilerinin 48 saat içerisinde farklı tatbikat gerçekleştirmeleri planlandı. Halen Girit’in güneydoğusunda Amerikan destroyeri bulunuyor. Amerikan destroyeri Yunan donanmasına bağlı firkateynlerle iletişim işbirliği yapıyor, Yunan F-16’ları bölgede hava savunma egzersizi gerçekleştirdi.”

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Son Güncelleme: 26.08.2020 11:44
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Tatbikat Için Uçaklar Güneye Indi..
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