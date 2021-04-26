banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hekimler siyaseti seçti…
Hekimler siyaseti seçti…
Tabipler Birliği’nin iki büyük hatası !
Tabipler Birliği’nin iki büyük hatası...
Federasyon, ama nasıl?
Federasyon, ama nasıl?
Bu memleket bizim
Bu memleket bizim
banner376

Güney Kıbrıs yine kapandı

Rum basını, Güney Kıbrıs’ta vaka artışından dolayı alınan ve bugünden itibaren geçerli olacak yeni kararlarla birlikte 3’üncü kez tam kapanmaya gidileceğine dikkati çekti.

26 Nisan 2021 Pazartesi 11:30
Güney Kıbrıs yine kapandı
banner337

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın bugünden itibaren 3’üncü kez tam kapanmaya gideceği yönündeki haberlere geniş bir şekilde yer verdiler.

Alithia gazetesi haberi “Kıbrıs 3’üncü Lockdown’da” başlığıyla aktarırken; halkın, tam kapanma öncesinde, dün, sahillere, dağlara ve kafelere akın ettiğini yazdı.

Gazete yeni kararların bugünden itibaren 9 Mayıs tarihine kadar geçerli olacağını da anımsattı.

VAKA SAYILARI

Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta, dün, 56 bin 862 test neticesinde, 773 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini yazdı.

Gazete haberinde tedavi gören hasta sayısının 301 olduğunda dikkati çekerken, 74’ünün durumunun kritik olduğunu belirtti.

banner341
Habere göre tedavi görenlerin yaş ortalaması ise 58.6.

Gazete haberinde dün can kaybının yaşanmadığını, bununla birlikte hayatını kaybeden 298 kişiden 197’sinin erkek, 101’inin ise kadın, yaş ortalamasının ise 78 olduğunu yazdı.

AŞILAMA

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’taki aşılama programı çerçevesinde nüfusun yüzde 20’sinin 1’inci doz aşı olduğunu, aşılama programının devam ettiğini belirtti.

Rum Sağlık Bakanlığının açıklamasına dayanarak 23 Nisan tarihine kadar toplam 236 bin 265 aşı yapıldığını, bunun 176 bin 82’sinin ilk doz aşı olduğunu belirten gazete, Rum Sağlık Bakanlığının, bugünden itibaren 43-44 yaş aralığındaki kişilerin aşılanmasına başlanılacağını açıkladığını yazdı.

banner360
Son Güncelleme: 26.04.2021 12:31
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Kapandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis Cenevre uçuşu esnasında açıklama yaptı
Anastasiadis Cenevre uçuşu esnasında açıklama yaptı
Güney Kıbrıs'ta bu da oldu!
Güney Kıbrıs'ta bu da oldu!
Anastasiadis, gayriresmi 5+BM konferansındaki hedefini anlattı
Anastasiadis, gayriresmi 5+BM konferansındaki hedefini anlattı
Güney Kıbrıs da Dijital Yeşil Sertifika uygulamasındaki gelişmeleri izliyor
Güney Kıbrıs da Dijital Yeşil Sertifika uygulamasındaki gelişmeleri izliyor
Anastasiadis Cenevre’ye gitmek üzere adadan ayrıldı
Anastasiadis Cenevre’ye gitmek üzere adadan ayrıldı
Rum Siyasi Partiler ABD’nin sözde “Ermeni Soykırımı”nı tanıma kararını selamladı
Rum Siyasi Partiler ABD’nin sözde “Ermeni Soykırımı”nı tanıma kararını selamladı
Güney'de 773 yeni vaka
Güney'de 773 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta kapanma ve aşılama protesto edildi
Güney Kıbrıs’ta kapanma ve aşılama protesto edildi
Hrisostomos: “Hadi bütün polis gelsin”
Hrisostomos: “Hadi bütün polis gelsin”
“İki devletin kabulü Pandora’nın Kutusunu açar”
“İki devletin kabulü Pandora’nın Kutusunu açar”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim