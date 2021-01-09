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Güney Kıbrıs yarından itibaren 3 hafta kapanıyor

Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu, bugün düzenlediği basın toplantısıyla, yeni tedbirleri açıkladı. Yoannu, yeni tedbirlerin, yoğunluğu had safhaya gelen sağlık sisteminin rahatlatılmasını ve virüsün daha fazla yayılmasının engellenmesini hedeflediğini söyledi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 08:30
Güney Kıbrıs yarından itibaren 3 hafta kapanıyor
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Güney Kıbrıs, Covid-19 pandemisiyle mücadele edebilmek için Pazar gününden itibaren üç hafta süreyle kapanıyor. Gece sokağa çıkma yasak olacak. Gündüzleri ise, kısa mesajla yetkili makamlardan izin alınarak sokağa çıkılabilecek.

Güney Kıbrıs’ta 31 Ocak’a kadar geçerli olacak tedbirler şöyle:

  1. Akşam saat 21.00’den sabah saat 05.00’e kadar sokağa çıkma yasak.
  2. Gündüzleri 05.00 ile 21.00 saatleri arası, kişi başına günde en fazla iki kez olmak şartıyla, belli sebepler için yetkili makamlara SMS atılmak suretiyle dışarı çıkılabilecek.
  3. Toplanmalar, halka açık ve sosyal içerikli etkinlikler yasak.
  4. İki kişiyi aşmamak kaydıyla parklarda ve sahillerde spor yapmak maksadı dışında meydanlarda, barajlarda, piknik alanlarında, marinalarda vb. yerlerde toplanmak yasak.
  5. Temel hizmetler hariç, kamu sektöründe ve yerel yönetimlerde görev yapan kişiler evden çalışacak.
  6. Ayinler katılımcı olmadan gerçekleştirilecek. Dua etmek isteyen kişiler ibadet yerlerine yalnızca bireysel ibadet için ve gerekli sağlık protokolleriyle gelebilecek. Nikah, vaftiz, cenaze gibi dini törenler ise en fazla 10 kişinin katılımıyla gerçekleştirilebilecek.
  7. Şantiyeler, inşaat sektörüyle ilgili işletmeler/endüstriler, imalathaneler, içecek ve gıda perakendecileri ve Rum Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenecek diğer perakendeciler faaliyetlerine devam edecek.
  8. Özel sektörde açık olan işletmelerde, toplam personel sayısının yüzde 15’i binada bulunabilecek, geriye kalanlar evden çalışacak. Aynı bina içerisinde en fazla 20 personel bulunabilecek.
  9. Kuaför, berber ve güzellik salonları, dövme salonları, tiyatrolar, sinemalar, açık ve kapalı amfitiyatrolar, restoranlar ve eğlence mekanları, alışveriş merkezleri, büyük mağazalar, çocuk oyun alanları, spor salonları, dans okulları ve diğer ilgili okulların faaliyetleri askıya alınacak.
  10. İlk, orta ve yükseköğrenim kurumları uzaktan eğitim yapacak. Kreşler, okul öncesi kurumları ve özel eğitim merkezleri açık olacak.
  11. Birinci ligdeki spor müsabakaları seyircisiz gerçekleştirilecek. Geriye kalan tüm müsabakalar ve 18 yaş altı spor faaliyetleri askıya alınacak.
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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs KapanıyorGüney Kıbrıs Koronavirüs
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