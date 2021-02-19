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Güney Kıbrıs yarın yapılacak protesto gösterisinden tedirgin

Rum kesiminde yarın saat 16.00’da Güney Lefkoşa’daki “Kolokasi Parkında” yapılacak olan protesto etkinliğinde, olaylar çıkmasından korkuluyor.

19 Şubat 2021 Cuma 14:00
Güney Kıbrıs yarın yapılacak protesto gösterisinden tedirgin
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Etkinlik çerçevesinde otorite ve yolsuzluk karşıtı bir yürüyüş düzenleneceğini yazan Haravgi gazetesi, Rum Polisinin durumu gözetlemek için yarın etkinlik noktasında hazır bulunacağını yazdı.

İlgili haberlerde Rum polisinin “bazı sorunlu kişilerin etkinliğe sızacağı ve olay çıkarmaya çalışacaklarına dair bilgilere sahip olduğu” da ifade edildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum polisi basın sözcüsü ise açıklamasında, ellerinde geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen protesto gösterisinin barışçıl olmadığını gösteren fotoğraflar ve videolar bulunduğunu dile getirdi.

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Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Rum polisinin yarın Lefkoşa Rum kesimi ve Limasol’da yapılacak olan iki protesto gösterisi konusunda tüm olasılıklara karşın organize olduğunu ve bu hususta plan tatbikatları yaptığını yazdı.

Öte yandan haberde, geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olaylarda Rum polisinin orantısız güç kullanıp kullanmadığının araştırılması için 4 cezai soruşturma memuru atandığı ve bunların araştırmalarını tamamlamak için 3 aya sahip olacakları da belirtildi.

Bu arada gazeteler, Limasol Polis Müdürlüğü önünde dün yaklaşık 50 kişi tarafından barışçıl bir protesto etkinliği düzenlendiğini ve etkinlik sırasında Polisin geçtiğimiz Cumartesi günkü protesto etkinliğini ele alışı ile devletin pandemiyi yönetiminin protesto edildiğini yazdılar.

                      

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Son Güncelleme: 19.02.2021 16:05
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