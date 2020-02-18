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Güney Kıbrıs ve Fransa arasındaki ortak tatbikat dün icra edildi

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Güney Kıbrıs’ın Güneydoğu Akdeniz bölgesinde oynayabileceği rolü sürekli ortaya koymaya çalıştığını belirtti.

Güney Kıbrıs ve Fransa arasındaki ortak tatbikat dün icra edildi

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Güney Kıbrıs’ın Güneydoğu Akdeniz bölgesinde oynayabileceği rolü sürekli ortaya koymaya çalıştığını belirtti.

18 Şubat 2020 Salı 08:48
Güney Kıbrıs ve Fransa arasındaki ortak tatbikat dün icra edildi
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Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Güney Kıbrıs’ın Güneydoğu Akdeniz bölgesinde oynayabileceği rolü sürekli ortaya koymaya çalıştığını belirtti.
Alithia ve diğer gazeteler, Rum Adalet Bakanı Savvas Angelidis’in, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) Fransız uçak gemisi “Charles de Gaulle” işbirliğiyle dün icra ettiği tatbikatın ardından yapmış olduğu açıklamaların yanı sıra iki ülke arasındaki tatbikatın ayrıntılarına yer verdi. 
Habere göre, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Güney Kıbrıs’ın hava savunmasını faaliyete geçirerek sanal saldırı hedeflerini amaçlayan Fransa ile birlikte icra edilen ortak tatbikatın ilk aşamasını izlediklerini belirtti. 
Angelidis, sanal hedeflere yönelik saldırıların, Fransız uçak gemisi “Charles de Gaulle”de bulunan “Rafale” tipi savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
İlgili bir soru üzerine, Angelidis, tatbikatın icra edilmesine ilişkin memnuniyetini dile getirirken Hava Kuvvetleri Komutanı ile konuştuklarını, hava savunma sisteminin artık hava kuvvetlerine katılmasıyla birlikte, bunun güçlü bir zemine oturtulduğunu belirtti. 
Tatbikatta devreye konulan sistemlerin kullanıcılarıyla da konuştuklarını belirten Angelidis,  bundan çok memnun olduklarını da söyledi. 
Fransa’nın Güney Kıbrıs’ın güçlü bir müttefiki olup olmadığı sorusu üzerine Angelidis, Fransa’nın, askeri düzeyde var olan yakın işbirliğinin somut bir örneğini teşkil ettiğini belirtti. 
Angelidis açıklamasında ayrıca bu yüksek düzeydeki tatbikat ile birlikte RMMO personeline bu tür fırsatlar verilmesinden de memnun olduğunu ifade etti.
Bir başka soru üzerine Angelidis, Güney Kıbrıs’ın, Güneydoğu Akdeniz bölgesinde oynayabileceği rolü sürekli ortaya koymaya çalıştığını belirtti. 

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Güney Kıbrıs’ın, Fransa ile başka tatbikatlar yapıp yapmayacağına dair bir soru üzerine Angelidis, hava savunma, hava ve deniz kuvvetleriyle ilgili başka tatbikatların yapılmasını da beklediklerini ifade etti. 
Öte yandan Politis gazetesi ilgili haberi “Rafale Uçaklarının Uçuşları ve BUK ve TOR Füzelerinin Faaliyete Geçmesi-Hava Savunmamızda Fransız Testi” şeklindeki başlıklarla aktarırken RMMO’nun hava savunması refleksinin, Güney Kıbrıs açıklarında bulunan ve Fransız Deniz Kuvvetleri’ne bağlı fırkateynlerin ve korvetlerin eşlik ettiği  uçak gemisi “Charles de Gaulle”den havalanan savaş uçakları Rafale  tarafından denendiğini yazdı.
Tatbikat gereği, Fransız savaş uçaklarının, sanal kara hedeflerine yöneldiğini ve RMMO’ya ait BUK ve TOR sistemleriyle karşılaştıklarını yazan gazete bu tatbikatın, iki ülke arasında benzer yapılan tatbikatların üçüncüsünü de teşkil ettiğini belirtti. 
Fileleftheros gazetesi ise ilgili haberi “Deniz ve Hava Aracılığıyla Mesaj-Charles De Gaulle’den Fransız Uçakları Kıbrıs Üzerinde Uçtu” başlığıyla verdi. 
FRANSIZ SİLAHLI KUVVETLER BAKANI BUGÜN GÜNEY KIBRIS’TA 
Gazete, aynı haberinin içerisinde Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly’nin bugün Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacağını yazdı.
Haber göre, Parly’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile bu sabah temaslarda bulunması bekleniyor.
Parly öğleden sonra ise “Charles de Gaulle” uçak gemisini ziyaret edecek.
 

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Son Güncelleme: 18.02.2020 12:17
Anahtar Kelimeler:
Rum Savunma Bakanı Savvas AngelidisGüney Kıbrıs
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