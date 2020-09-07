banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1093
ALTIN
463.188
DOLAR
7.4390
STERLİN
9.8832
EURO
8.8103
Stüdyo basmak nasıl yasal ve hak olurmuş!
Stüdyo basmak nasıl yasal ve...
Kimlerin gizli ajandaları var?
Kimlerin gizli ajandaları var?
Nalbantoğlu’na rüküş kalp bağışı!
Nalbantoğlu’na rüküş kalp bağışı!
Casus belli; mavi vatan(ımız)
Casus belli; mavi vatan(ımız)
banner364
Flaş Haber
KKTC'de 14 yeni vaka
Kapat

Güney Kıbrıs Ve Birleşik Krallık’tan Ortak Arama Kurtarma Tatbikatı

Güney Kıbrıs ve Birleşik Krallık’ın, Limasol açıklarında ortaklaşa arama kurtarma tatbikatı icra ettiği belirtildi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 15:16
Güney Kıbrıs Ve Birleşik Krallık’tan Ortak Arama Kurtarma Tatbikatı
banner337
banner351

 Güney Kıbrıs ve Birleşik Krallık’ın, Limasol açıklarında ortaklaşa arama kurtarma tatbikatı icra ettiği belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, tatbikata, Rum Liman Polis birimi, İngiliz donanmasına ait HMS Enterprise gemisi, İngiliz Üs Kuvvetleri ve Rum donanması birimleri katılıyor.

banner341
Tatbikatın, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ve Yüzbaşı Anastasios Paraskevopulos tarafından da Kriz Yönetim Merkezi’nden takip edildiği belirtildi.  

Habere göre tatbikatın senaryosu, kayıp bir kişi ile yaralı bir gemi tayfasının kurtarılmasını öngörüyor.

HMS Enterprise gemisinin, İngiltere’nin, Beyrut’taki patlamanın ardından Lübnan’a yaptığı yardıma da katıldığı ifade edildi.

banner360
Son Güncelleme: 07.09.2020 16:15
Anahtar Kelimeler:
Rum Liman Polis BirimiLimasolGüney Kıbrıs Ve Birleşik Krallık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Patlayıcı Tasarrufundan Tutuklama
Patlayıcı Tasarrufundan Tutuklama
“AB Üyeliğinin Kıbrıs Vatandaşlığına Kattığı Değerle Vurgun”
“AB Üyeliğinin Kıbrıs Vatandaşlığına Kattığı Değerle Vurgun”
Rum Vergi Dairesinden ABD’yle Yapılan Anlaşma Konusunda Bilgilendirme
Rum Vergi Dairesinden ABD’yle Yapılan Anlaşma Konusunda Bilgilendirme
Güney Kıbrıs’a Yönelik Mülteci Akını
Güney Kıbrıs’a Yönelik Mülteci Akını
Fotiu Türkiye’yle İlgili Bilindik İddialarını Yineledi
Fotiu Türkiye’yle İlgili Bilindik İddialarını Yineledi
Lavrov’dan Arabuluculuk Önerisi
Lavrov’dan Arabuluculuk Önerisi
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın Paylaşımları  Rum Basınında
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın Paylaşımları  Rum Basınında
Güney Kıbrıs'ta 2 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 2 yeni vaka
Fransa, Andreas Papandreu Hava Üssü’nde Kalıcı Olmak İstiyor
Fransa, Andreas Papandreu Hava Üssü’nde Kalıcı Olmak İstiyor
“Kıbrıs Müzakerelerinin Başlatılması Kolay, Devamı Zor”
“Kıbrıs Müzakerelerinin Başlatılması Kolay, Devamı Zor”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim