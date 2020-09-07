Güney Kıbrıs Ve Birleşik Krallık’tan Ortak Arama Kurtarma Tatbikatı

Güney Kıbrıs ve Birleşik Krallık’ın, Limasol açıklarında ortaklaşa arama kurtarma tatbikatı icra ettiği belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, tatbikata, Rum Liman Polis birimi, İngiliz donanmasına ait HMS Enterprise gemisi, İngiliz Üs Kuvvetleri ve Rum donanması birimleri katılıyor.

Tatbikatın, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ve Yüzbaşı Anastasios Paraskevopulos tarafından da Kriz Yönetim Merkezi’nden takip edildiği belirtildi.

Habere göre tatbikatın senaryosu, kayıp bir kişi ile yaralı bir gemi tayfasının kurtarılmasını öngörüyor.

HMS Enterprise gemisinin, İngiltere’nin, Beyrut’taki patlamanın ardından Lübnan’a yaptığı yardıma da katıldığı ifade edildi.