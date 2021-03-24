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Güney Kıbrıs TL’deki değer kaybının kendi turizmini etkilemesinden endişe ediyor

Güney Kıbrıs 1 Nisan’dan itibaren Birleşik Krallık, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’dan gelecek turistlere kapılarını açıyor..

24 Mart 2021 Çarşamba 12:50
Güney Kıbrıs TL’deki değer kaybının kendi turizmini etkilemesinden endişe ediyor
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TC Merkez Bankası Başkanlığına yapılan atama sonrasında Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybının, Güney Kıbrıs turizmini de etkileyebileceğinden endişe ediliyor.

Alithia, Rum akademisyen Andreas Mihalidonis’in, TL’de gözlemlenen değer kaybının Türkiye’yi ucuz turizm destinasyonu haline getirmekte olduğu, bu durumun da genel olarak Avrupa’ya ve Güney Kıbrıs’a turist hareketini olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesine yer verdi.

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Politis ise Güney Kıbrıs’ın 1 Nisan’dan itibaren Birleşik Krallık, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’dan gelecek turistlere kapılarını açacağını bildirdi.

Habere göre Rum yönetimi yeni tip koronavirüs dolayısıyla aldığı, yabancı turistlerin ülkeye girişi ile ilgili kısıtlamayı 1 Nisan itibarıyla kaldırmaya ve Birleşik Krallık, İsrail, Katar, BAE ve Suudi Arabistan’dan aşı karnesine sahip turistleri test zorunluluğu olmaksızın, karnesi olmayanları da teste tabi tutarak ülkeye kabul etmeye karar verdi.

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Son Güncelleme: 24.03.2021 14:52
Anahtar Kelimeler:
Tl Değer KaybıGüney Kıbrıs Turizm
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