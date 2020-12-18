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Güney Kıbrıs tarihinde bir ilk

Rum yönetiminin, “altın pasaport” olarak da anılan yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasıyla ilgili listeyi Başsavcılık görüşüne rağmen Sayıştay Başkanlığı’na vermeyi reddetmesi nedeniyle DİKO’nun başını çektiği bir grubun olumsuz oy vermesi nedeniyle 2021 yılı bütçesi meclisten geçmedi.

18 Aralık 2020 Cuma 12:29
Güney Kıbrıs tarihinde bir ilk
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Güney Kıbrıs tarihinde bir ilk yaşandı, 2021 Bütçesi Meclis'ten geçmedi.

DİKO, AKEL, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Ekologlar ve Bağımsızlar tarafından 29 olumsuz oy kullanması ile Güney Kıbrıs tarihinde ilk kez yaşanan bu gelişme, Rum gazetelerinin manşetlerinde yer buldu.

Alithia “Vatandaşları Cezalandırdılar” başlığıyla manşetten, “Bütçesiz Devlet” başlığıyla da iç sayfasından aktardığı haberinde bütçenin meclisten, küresel pandeminin neden olduğu olağanüstü durum ve Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinin tavan yaptığı bir dönemde geçmediğine dikkat çekti.

Haberde Rum yönetiminin, bütçenin Ocak ayı içerisinde meclisten onay almasını sağlamak maksadıyla bugünden itibaren siyasi partiler ile temas turlarına yeniden başlayacağı kaydedilirken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “DİKO’nun şantajını vatandaşların ödemesine müsaade etmeyeceğiz” diyerek DİKO ile diyalog kapısını kapattığına dikkat çekildi.

Anastasiadis'e göre cezalandırılan hükümet değil, vatandaşlar!

Habere göre Anastasiadis bütçenin geçmemesi ile cezalandırılanın hükümet değil, “bugün iflas ile karşı karşıya bulunan işletmeler,  işini kaybetme riskindeki çalışanlar, devlet desteğine muhtaç olanlar ve dar gelirliler olduğuna” işaret etti. Yazılı açıklamasında Rum yönetimi bütçesinin “1960’tan beri ilk kez, hem de bütçe ile ilintili olmayan bir mesele nedeniyle” geçmediğine de dikkat çekti. 

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Görüşmeler yapılacak!

Gazete DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun destek arayışlarına AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile bugün yapacağı görüşme ile başlayacağına işaret eden gazete gerek Neofitu’nun, gerek Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in diğer partilerle de görüşmeye çalışacağını yazdı.
Habere göre Ocak ayında yeni bir bütçe sunacağını kaydeden Petridis bütçenin dün geçmemesi nedeniyle kalkınma projeleri ile ilgili sözleşmelerin imzalanamayacağına dikkat çekti.

“Nikolas (Papadopulos) ile Köprüleri Attı"

Fileleftheros manşetine “Nikolas (Papadopulos) ile Köprüleri Attı… Başkanlık Yeni Bütçenin Onaylanması Çabasında Sizopulos ve Lillikas’a Yöneliyor… Başkan Anastasiadis DİKO İle Her Türlü Görüşmeyi Kesti ve Pasaportlarla İlgili Dosyaları Vermiyor” başlık ve spotlarını attı.
Haberde Anastasiadis’in yazılı açıklamasına işaret edilerek, DİKO ile neredeyse bütün temas yollarının kapatıldığı ve bütçeye destek bulma çabalarının EDEK ve Vatandaşlar İttifakı’na yoğunlaştıracağına işaret edildi. 
Bütçenin geçmemesi üzerine Rum meclisinin, 2021 Ocak ayı için 2020 bütçesinin 12’de birine tekabül eden harcamaya onay verdiği belirtilen haberde, bu ödenekle en azından maaş, emekli maaşı ve ödeneklerin ödenebileceği ancak kalkınma harcaması yapılamayacağı vurgulandı.

AB’ye karşı yükümlülükler konusunda da sıkıntı yaşanacak

Politis manşet haberine “Odysseas’ın Hatırına Bütçesiz… DİKO ve Sayıştay Başkanı Devleti ve Ekonomiyi Maceraya Sürülüyor” başlığını attı. 

Bütçenin onaylanmamasının ilk doğrudan etkisinin kalkınma harcamalarının dondurulması ve dolayısıyla projelerin hayata geçirilememesi olduğuna işaret eden gazete, AB üyesi devletlerin bütçelerinin Avrupa Komisyonu ve ECOFIN’in denetiminden geçiyor olması nedeniyle, Rum yönetiminin AB’ne karşı yükümlülükleri konusunda da sorun yarattığına dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Bütçe
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