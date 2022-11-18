Güney Kıbrıs'taki Suç Verileri... Geçişlerle İlgili Rakamlar

Güney Kıbrıs’ta işlenen suçlara dair verilerin Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı tarafından Rum Meclisi Maliye Komitesi’ne gönderilerek ele alındığı belirtildi.

Politis gazetesi Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nın verilerine dayanarak kundaklama, hırsızlık ve soygun olaylarının aydınlatılması oranlarının düşük olduğunu, tecavüz, uyuşturucu ticareti, cinayet gibi cezai suçların aydınlatılması oranlarının yüksek olduğunu yazdı.

Gazete Ağustos 2022 sonuna kadar 3 bin 491 ciddi suçun işlendiğini bunlardan yüzde 79.66’sının aydınlatıldığını belirtti.

Ağustos 2021 yılında ise suç sayısının 2 bin 701 olduğuna dikkati çeken gazete bunların ortaya çıkarılması oranının ise yüzde 77.16 olarak kaydedildiğini yazdı.

Gazete çeşitli suçlara ilişkin verileri ayrıntılı bir şekilde yer verirken, 1 Ocak-31 Ağustos 2022 döneminde 772 kişinin müdahil olmasıyla 727 olayın meydana geldiğini belirtti.

Habere göre, yine aynı dönemde çocuklarla ilgili cinsel tacize ilişkin 88, çocuk pornografisinde 125 olay araştırılırken 54 çocuk cinsel istismar kurbanı oldu.

İnsan ticareti konusunda ise 1 Ocak -26 Eylül 2022 döneminde 10 kişinin karıştığı 8 olay araştırıldı.

Gazete haberinde ayrıca 1 Ocak-31 Ağustos 2022 dönemi zarfında 18 bin 973 düzeniz göçmenin tespit edildiğini, 482 kişinin sınır edildiğini yazdı.

-Geçişlerle ilgili rakamlar

Geçişlerle ilgili verilere de yer veren gazete 1 Ocak-30 Eylül 2021 döneminde Kuzey’e yönelik 371 bin 153, 2022 yılının aynı döneminde ise 1 milyon 30 bin 20 geçişin gerçekleştiğini belirtti.

Habere göre 2021 yılının ilk dokuz ayında 224 bin 785 Kıbrıs Rum aracı Kuzey’e geçerken 2022 yılında aynı dönemde ise 658 bin 927 araç geçiş yaptı.

2021 yılının ilk dokuz ayında Kuzey’den Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Türk sayısı 296 bin 469, 2022 yılının aynı döneminde ise 775 bin 411 olarak kaydedildi.

2021 yılının ilk dokuz ayında 141 bin 604, 2022 yılında (aynı dönemde) ise 319 bin Kıbrıslı Türk aracı Güney Kıbrıs’a geçti.