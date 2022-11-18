banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Töre, Best Model Of The World Yarışmasına Katılacak Olan Adayları Kabul Etti
Töre, Best Model Of The...
"Kıb-Tek'e alınacak yakıt santrale zarar verebilir"
"Kıb-Tek'e alınacak yakıt santrale zarar...
Uyuşturucu ile geldi, yakalandı
Uyuşturucu ile geldi, yakalandı
Kırmızı et rekor kırdı
Kırmızı et rekor kırdı
“Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı Nedeniyle 100 Yıl Önceye Dönebiliriz“ Uyarısı
“Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı Nedeniyle 100...
banner404

Güney Kıbrıs'taki Suç Verileri... Geçişlerle İlgili Rakamlar

Güney Kıbrıs'taki Suç Verileri... Geçişlerle İlgili Rakamlar

18 Kasım 2022 Cuma 12:00
Güney Kıbrıs'taki Suç Verileri... Geçişlerle İlgili Rakamlar

 Güney Kıbrıs’ta işlenen suçlara dair verilerin  Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı tarafından Rum Meclisi Maliye Komitesi’ne gönderilerek ele alındığı belirtildi.

Politis gazetesi Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nın verilerine dayanarak kundaklama, hırsızlık ve soygun olaylarının aydınlatılması oranlarının düşük olduğunu, tecavüz, uyuşturucu ticareti, cinayet gibi cezai suçların aydınlatılması oranlarının yüksek olduğunu yazdı.

Gazete Ağustos 2022 sonuna kadar 3 bin 491 ciddi suçun işlendiğini bunlardan yüzde 79.66’sının aydınlatıldığını belirtti.

Ağustos 2021 yılında ise suç sayısının 2 bin 701 olduğuna dikkati çeken gazete bunların ortaya çıkarılması oranının ise yüzde 77.16 olarak kaydedildiğini yazdı.

Gazete çeşitli suçlara ilişkin verileri ayrıntılı bir şekilde yer verirken, 1 Ocak-31 Ağustos 2022 döneminde 772 kişinin müdahil olmasıyla 727 olayın meydana geldiğini belirtti.

Habere göre, yine aynı dönemde çocuklarla ilgili cinsel tacize ilişkin 88, çocuk pornografisinde 125 olay araştırılırken 54 çocuk cinsel istismar kurbanı oldu.

İnsan ticareti konusunda ise 1 Ocak -26 Eylül 2022 döneminde 10 kişinin karıştığı 8 olay araştırıldı.

Gazete haberinde ayrıca 1 Ocak-31 Ağustos 2022 dönemi zarfında 18 bin 973 düzeniz göçmenin tespit edildiğini, 482 kişinin sınır edildiğini yazdı.

-Geçişlerle ilgili rakamlar

Geçişlerle ilgili verilere de yer veren gazete 1 Ocak-30 Eylül 2021 döneminde Kuzey’e yönelik 371 bin 153, 2022 yılının aynı döneminde ise 1 milyon 30 bin 20 geçişin gerçekleştiğini belirtti.

Habere göre 2021 yılının ilk dokuz ayında 224 bin 785 Kıbrıs Rum aracı Kuzey’e geçerken 2022 yılında aynı dönemde ise 658 bin 927 araç geçiş yaptı.

2021 yılının ilk dokuz ayında Kuzey’den Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Türk sayısı 296 bin 469, 2022 yılının aynı döneminde ise 775 bin 411 olarak kaydedildi.

2021 yılının ilk dokuz ayında 141 bin 604, 2022 yılında (aynı dönemde) ise 319 bin Kıbrıslı Türk aracı Güney Kıbrıs’a geçti.

 

banner360
Son Güncelleme: 18.11.2022 12:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Grivas Müzesi Protesto Edildi
Grivas Müzesi Protesto Edildi
Kasulidis: “Türkiye Planlarında Hiçbir Şey Başaramayacak“
Kasulidis: “Türkiye Planlarında Hiçbir Şey Başaramayacak“
Rus Yanlısı Metropolitler Ukrayna Meselesini Yeniden Gündeme Getirmekte Kararlı
Rus Yanlısı Metropolitler Ukrayna Meselesini Yeniden Gündeme Getirmekte Kararlı
Güney Kıbrıs'ta Haftalık Koronavirüs Rakamları Açıklandı
Güney Kıbrıs'ta Haftalık Koronavirüs Rakamları Açıklandı
Derinya Belediye Başkanı Karayannis İsrail Büyükelçisi Anolik İle Görüştü
Derinya Belediye Başkanı Karayannis İsrail Büyükelçisi Anolik İle Görüştü
Avustralya İle Güney Kıbrıs Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması İçin İstişarelere Başlanacak
Avustralya İle Güney Kıbrıs Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması İçin İstişarelere Başlanacak
Nuris İngiltere'deki Etkinlikte Mülteci Sorunundan Söz Etti
Nuris İngiltere'deki Etkinlikte Mülteci Sorunundan Söz Etti
ELAM Gençlik Örgütü KKTC bayrağı yaktı
ELAM Gençlik Örgütü KKTC bayrağı yaktı
13 kız öğrenciden öğretmenleri hakkında cinsel taciz şikayeti
13 kız öğrenciden öğretmenleri hakkında cinsel taciz şikayeti
Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı
Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim