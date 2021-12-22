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Güney Kıbrıs'taki öğrenciler sınavların ertelenmesi için eylem yaptı

Güney Kıbrıs’taki lise öğrencilerinin, sınavların dört ayda bir yapılmasının ertelenmesini istediği ancak Rum Eğitim Bakanının geri adım atmadığı haber verildi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 12:30
Güney Kıbrıs'taki öğrenciler sınavların ertelenmesi için eylem yaptı

Alithia gazetesi manşetten yer verdiği haberinde, öğrenciler, aileler ve öğretmenlerin sınavların ertelenmesini istediğini ancak bakanın bu konuda ödün vermeyip, geri adım atmayarak dün ilgililere mevzuatın öngördüğü üzere dört aylık sınavların yapılacağını söylediğini iletti.
Rum tarafındaki lise öğrencilerinin, sınavların en azından lise sona giden öğrenciler için ertelenmesi talebiyle dün Başkanlık Sarayı önünde eylem yaptıklarını kaydeden gazete, Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası OELMEK’in de öğrencilere destek verdiğini ve daha dinamik önlemler tedbirler alınması konusunda uyarıda bulunduğunu ekledi.

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Son Güncelleme: 22.12.2021 15:13
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