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Güney Kıbrıs'taki karakoldan kaçan şahsın KKTC’de yakalandığı iddia edildi

Tutulmakta olduğu Limasol’daki Yermasoya Polis Karakolundan geçen eylül ayı başında firar eden ve Rum Polisi tarafından aranmakta olan 24 yaşındaki Nikolas Mehmet’in, KKTC’de yakalandığı iddia edildi.

04 Kasım 2021 Perşembe 14:30
Güney Kıbrıs'taki karakoldan kaçan şahsın KKTC’de yakalandığı iddia edildi

Firarinin yakalandığı bilgisinin Rum polisine de ulaştığını ve Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Rum kesimine iadesi için girişimlerde bulunulmasının beklendiğini yazan Alithia gazetesi, 24 yaşındaki şahsın hücrenin dışında ve kelepçesiz bir şekilde ziyaretçi odasında olduğu sırada karakoldan firar ettiğini anımsattı.
Fileleftheros gazetesi ise, 9 Eylül 2021 tarihinde karakoldan firar eden söz konu şahsın ismini “Mehmet Nikolas Mehmet” şeklinde yazarken, şahsın geçtiğimiz günden bu yana KKTC polisinin elinde olduğunu öne sürdü.

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Şahsın Rum kesiminden kaçmayı başarmasının ardından KKTC’ye geçtiğini, öte yandan bunun öncesinde araç çaldığını ve Larnaka kazasında aracı sürerken görüldüğünü yazan gazete, KKTC polisinin şahsı tutuklamayı başardığını, çünkü şahsın KKTC’de bulunduğu esnada da bir dizi suç işlediğini ekledi.

 

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Son Güncelleme: 04.11.2021 15:52
Anahtar Kelimeler:
Nikolas Mehmet
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