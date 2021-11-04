Güney Kıbrıs'taki karakoldan kaçan şahsın KKTC’de yakalandığı iddia edildi

Firarinin yakalandığı bilgisinin Rum polisine de ulaştığını ve Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Rum kesimine iadesi için girişimlerde bulunulmasının beklendiğini yazan Alithia gazetesi, 24 yaşındaki şahsın hücrenin dışında ve kelepçesiz bir şekilde ziyaretçi odasında olduğu sırada karakoldan firar ettiğini anımsattı.
Fileleftheros gazetesi ise, 9 Eylül 2021 tarihinde karakoldan firar eden söz konu şahsın ismini “Mehmet Nikolas Mehmet” şeklinde yazarken, şahsın geçtiğimiz günden bu yana KKTC polisinin elinde olduğunu öne sürdü.
Firarinin yakalandığı bilgisinin Rum polisine de ulaştığını ve Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Rum kesimine iadesi için girişimlerde bulunulmasının beklendiğini yazan Alithia gazetesi, 24 yaşındaki şahsın hücrenin dışında ve kelepçesiz bir şekilde ziyaretçi odasında olduğu sırada karakoldan firar ettiğini anımsattı.