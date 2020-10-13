Güney Kıbrıs'ta yatırım karşılığı vatandaşlık programı iptal edildi

Rum haber kaynakları, Rum Meclisi Başkanı Dimitris Şilluris, AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis ve avukat Andreas Pittacis’in gizli kamerayla çekilmiş görüntülerinin El Cezire televizyonu tarafından yayınlanmasının ardından patlak veren skandal sonrasında Rum Bakanlar Kurulu’nun, söz konusu yatırım programının iptal edilmesi kararını aldığını bildirdiler.

Haberde, Şilluris ve Ciovanis’in istifası yönünde Güney Kıbrıs’ta büyük bir kamuoyu oluştuğu da ifade edildi.