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Güney Kıbrıs'ta yatırım karşılığı vatandaşlık programı iptal edildi

Rum Bakanlar Kurulu, bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda, Güney Kıbrıs’ın yabancı yatırımcılara “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesi kriterlerini içeren programı iptal etti.

13 Ekim 2020 Salı 13:07
Güney Kıbrıs'ta yatırım karşılığı vatandaşlık programı iptal edildi
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Rum haber kaynakları, Rum Meclisi Başkanı Dimitris Şilluris, AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis ve avukat Andreas Pittacis’in gizli kamerayla çekilmiş görüntülerinin El Cezire televizyonu tarafından yayınlanmasının ardından patlak veren skandal sonrasında Rum Bakanlar Kurulu’nun, söz konusu yatırım programının iptal edilmesi kararını aldığını bildirdiler.

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Haberde, Şilluris ve Ciovanis’in istifası yönünde Güney Kıbrıs’ta büyük bir kamuoyu oluştuğu da ifade edildi.

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Son Güncelleme: 13.10.2020 14:15
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrısta Yatırım Karşılığı Vatandaşlık
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