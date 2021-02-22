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Güney Kıbrıs'ta tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği Perşembe günü belli olacak

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan bir takım tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceğine dair nihai kararların  Perşembe günü alınacağı belirtildi. 

22 Şubat 2021 Pazartesi 14:30
Güney Kıbrıs'ta tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği Perşembe günü belli olacak
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Alithia gazetesi, tedbirlerin gevşetilmesine yönelik istişarelerin bugünden başlayarak Perşembe gününe kadar devam edeceğini yazdı.
Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun bugün Bilim Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geleceğini ve tarafların ilk önerilerini sunacağını yazan gazete, uzmanların nihai planı hazırlamasının ardından çarşamba günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında ilgili taraflarla bir toplantı yapılacağını belirtti. 
Gazete epidemiyoloji uzmanlarının, yeme-içme yerleri, barlar ve kafelerin açılması konusunda çekinceli olduklarını, bu tip yerlerin ve de dolaşımın aşamalı olarak açılması yönünde fikir ürettiklerini yazdı. 
Gazete haberinde ayrıca Limasol bölgesinde, diğer bölgelere oranla artan vaka sayısının da endişeye neden olduğunu yazdı.
Habere göre, epidemiyoloji grubu üyesi Petros Karayiannis, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Limasol’da artan vaka sayısının iki haftadır uzmanları düşündürdüğünü, pozitiflik yüzdesinin yaklaşık yüzde 0.55’e yaklaştığını ancak bunun istikrarlı düzeyde seyrettiğini belirtti. 

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Karayiannis, bununla birlikte gevşetmelerin ardından Limasol’daki vaka sayısının olası artması endişesinin de hakim olduğunu ifade etti. 

VAKA SAYISI 
Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta, yapılan 35 bin 28 test neticesinde dün 107 yeni vakanın açıklandığını yazarken, can kaybının yaşanmadığına da dikkat çekti.
Güney Kıbrıs’ta dün can kaybının yaşanmadığını yazan gazete, toplam ölü sayısının 229’da kaldığını, bunlardan 153’nün erkek, 76’sının ise kadın olduğunu belirtti. 
Habere göre, hastanelerde şu anda 25’i kritik durumda 81 kişi Covid-19 tedavisi görüyor.

 

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Son Güncelleme: 22.02.2021 15:52
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrısta Tedbirlerin Gevşetilmesi
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