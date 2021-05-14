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Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 4 yeni can kaybı, 171 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte koronavirüsten 4 can kaybı meydana geldi, 171 yeni vaka saptandı. 

14 Mayıs 2021 Cuma 21:30
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 4 yeni can kaybı, 171 yeni vaka
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Rum Sağlık Bakanlığı bugün yapılan test sayısını 92 bin 823, vaka sayısını 171, toplam vaka sayısını 70 bin 742 olarak açıkladı. 

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Bugün koronavirüs sebepli 4 can kaybı yaşandı.77 ve 72 yalında iki kadın ile 51 ve 66 yaşındaki 2 erkek hasta hayatını kaybetti. Toplam can kayıpları 346'ya yükseldi. 

Tedavi gören hasta sayısı 155, durumu ciddi olanların sayısı 51 olarak açıklandı.

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Son Güncelleme: 14.05.2021 21:35
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