Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 4 yeni can kaybı, 171 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı bugün yapılan test sayısını 92 bin 823, vaka sayısını 171, toplam vaka sayısını 70 bin 742 olarak açıkladı.

Bugün koronavirüs sebepli 4 can kaybı yaşandı.77 ve 72 yalında iki kadın ile 51 ve 66 yaşındaki 2 erkek hasta hayatını kaybetti. Toplam can kayıpları 346'ya yükseldi.

Tedavi gören hasta sayısı 155, durumu ciddi olanların sayısı 51 olarak açıklandı.