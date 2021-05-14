Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 4 yeni can kaybı, 171 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı bugün yapılan test sayısını 92 bin 823, vaka sayısını 171, toplam vaka sayısını 70 bin 742 olarak açıkladı.
Tedavi gören hasta sayısı 155, durumu ciddi olanların sayısı 51 olarak açıklandı.
Son Güncelleme: 14.05.2021 21:35
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte koronavirüsten 4 can kaybı meydana geldi, 171 yeni vaka saptandı.
Rum Sağlık Bakanlığı bugün yapılan test sayısını 92 bin 823, vaka sayısını 171, toplam vaka sayısını 70 bin 742 olarak açıkladı.
Tedavi gören hasta sayısı 155, durumu ciddi olanların sayısı 51 olarak açıklandı.