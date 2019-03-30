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Güney Kıbrıs'ta sarı alarm bugün de geçerli

Güney Kıbrıs'ta sarı alarm bugün de geçerli

30 Mart 2019 Cumartesi 09:27
Güney Kıbrıs'ta sarı alarm bugün de geçerli

SARI ALARM DURUMU BUGÜN DE GEÇERLİ

Kıbrıs ve bölgesini etkisi altına alan hava sistemi, Güney Kıbrıs’ta da olumsuzluklara neden oluyor.

Rum Meteoroloji Dairesi dün akşamüzeri ilan ettiği sarı alarm durumunun bugün de geçerli olduğunu açıkladı.

Rum medyasına yansıyan haberlere göre, dün olduğu gibi bugün ve yarın da şiddetli rüzgar, aşırı sağanak ve dolu yağışı ve yüksek kesimlere kar veya sulu kar yağışı bekleniyor.

Rum Meteoroloji Dairesi dün ilan ettiği sarı alarm durumunun geçerliliğini bugün saat 19.00’a kadar uzattı. Bölgenin Pazartesi gününe kadar bu hava sisteminin etkisinde kalmasının bekleniyor.

Aşırı yağışlar nedeniyle dün akşamüzeri Baf’ta heyelan meydana geldi. Dağdan düşen toprak ve kaya parçaları nedeniyle etkilenen iki yol trafiğe kapatıldı.

Limasol, Larnaka ve Lefkoşa’nın Rum kesimi de dün geceyi şiddetli gök gürültüleri ve sağanakla geçirdi.

Rum polisi medya aracılığıyla, yolculuk yapacaklara çeşitli güvenlik uyarılarında bulunuyor.

Son Güncelleme: 30.03.2019 13:05
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