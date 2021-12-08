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Güney Kıbrıs'ta okullarda bulaş artıyor

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren okullarda filyasyon ekiplerince saptanan 50 bulaş zinciri bulunduğu, aşı olmayı, hastalanmasına rağmen tedaviyi kabul etmeyen bir öğretmenin dün evinde öldüğü bildirildi.

08 Aralık 2021 Çarşamba 12:20
Güney Kıbrıs'ta okullarda bulaş artıyor

Politis “Aşısız Öğretmen Tedaviyi Reddederek Evinde Koronavirüsten Öldü… Okullarda 50 Bulaş Zinciri” başlığıyla manşetten “Koronavirüs Okullarda Parti Yapıyor” başlığıyla da iç sayfasından verdiği haberinde okullarda her gün onlarca pozitif vaka saptandığını, yalnız dün saptanan vaka sayısının 55 olduğunu yazdı.

Gazete öğretmenleriyle birlikte yurtdışına giden bir 20 orta eğitim öğrencisinin dönüşte testleri pozitif çıkmasına rağmen evlerinde izole olmaları gerekirken okul müdürü tarafından okula dönmeye zorlandığını, virüsü hem ailelerine hem de okul arkadaşlarına bulaştırdıklarını yazdı.

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Haberde Larnaka’daki bir okulda, aşı olmayı reddeden ve testi pozitif çıkan 51 yaşındaki bir öğretmenin hastalandığı, tedaviyi de reddettiği ve kendini izole ettiği evinde dün sabah öldüğü kaydedildi. Öğretmen evinde öldüğü ve otopsi yapılması gerektiği için Rum Sağlık Bakanlığı’nın dünkü koronavirüs açıklamasının dışında tutulduğu belirtildi. 51 yaşındaki öğretmenin, okulda maskesiz dolaştığı ve bir bulaş zincirine sebep olduğu bilgisi de verildi.

Gazete Rum Sağlık Bakanlığı verilerine dayanarak 6 Kasım- 3 Aralık döneminde 6-11 yaş aralığındaki bin 269 ve 12-17 yaş grubundaki bin 114 bireyin testinin pozitif çıktığını, 27 Kasım-3 Aralık döneminde ise 6-11 yaş grubunda 456, 12-17 yaş grubunda da 354 pozitif vaka saptandığını yazdı.

Gazeteler Baf’ta bulunan Ay Spiridona ilkokulu duvar ve camlarına sprey boya ile maskeye karşıtı, öğretmenleri diktatör olarak niteleyen ve “elinizi çocuklarımızın üzerinden çekin”  ifadelerinin yer aldığı sloganlar yazıldığına dikkat çekti.

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Son Güncelleme: 08.12.2021 13:23
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