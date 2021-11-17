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Güney Kıbrıs'ta mezarlıktan ceset çalındı

Güney Kıbrıs’ta, adı geçmişte büyük bir uyuşturucu davasına karışan ve şu an Rum Polisinin tanık koruma programında bulunan bir kişinin annesinin cesedinin, gömülü olduğu mezarlıktan çalındığı haber verildi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 12:15
Güney Kıbrıs'ta mezarlıktan ceset çalındı

Fileleftheros gazetesi “Mezarlıktan Ceset Çaldılar” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Rum polisinin tanık koruma programında bulunan bir kişinin annesinin mezarının açılarak cesedinin çalındığını ve Rum polisinin cesedin çalışmasının Yoannis Andreu isimli kişinin Ağır Ceza Mahkemesinde vermesi beklenen ifadesiyle alakalı olup olmadığını araştırdığını yazdı.

Kimliği bilinmeyen kişilerin, Lefkoşa Rum kesimine bağlı Anthupoli’deki Maronit mezarlığından bir kadın cesedi çalarak “ürkütücü ve şeytani planlarını” hayata geçirdiklerini yazan gazete, Rum polisinin bu eylemin arkasında, ölen kadının oğluna baskı yapılmasını amaçlayan suç unsurlarının bulunup bulunmadığını araştırdığına işaret etti.

Cesedin çalındığının Rum polisine dün mezarlık sorumlusu tarafından bildirildiğini yazan gazete, mezarlık sorumlusunun dün mezarlığına gittiğinde 2016 yılından bu yana gömülü olan kadının mezarının açık ve boş olduğunu fark ettiğini iletti.

Olayın polise intikal etmesinin ardından, polisin olay yerine gittiğini ve cesedin kime ait olduğunun tespit edilmesinin ardından polisin alarma geçtiğini kaydeden gazete, yapılan incelemelerin ardından, toprağın yeni kazılmış olduğunun belirlendiğini, öte yandan mezarın kazılıp kalıntılarının çıkarılmasının ardından, mezarın kireçle kaplandığını belirtti.

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Cesedi çalınan kişinin, büyük bir uyuşturucu davasıyla ilgili olarak 2019 yılında beraberinde bir kişiyle yakalanan ve bu davayla ilgili hali hazırda hüküm giyip ardından da Rum polisinin koruması altında olan Yoannis Andreu’nun annesi olduğunu kaydeden gazete, Andreu’nun Rum polisinin tanık koruma programında olduğunu ve yakında Ağır Ceza mahkemesinde başka bir kişi aleyhinde ifade vermesinin beklendiğine işaret etti.

Rum polisinin cesedin çalınmasının, Andreu’nun vereceği ifadeyle alakalı olup olmadığını araştırdığını yineleyen gazete, yaşanan gelişmenin ardından Andreu’nun korunmasıyla ilgili önlemlerin de artırıldığını kaydetti.

Haberde, Rum polisinin, mahkemelerin ciddi davaları karara bağlamayı geciktirmesinden şikayetçi olduğu da belirtildi.

Öte yandan Politis gazetesi ise haberinde, kimliği bilinmeyen kişilerin tabutun olduğu yere kadar kazdıklarını ve bunun üzerine bir miktar kireç serptiklerini yazdı.

Rum polisinin dün gece geç saatlere kadar cesedin çalınmış olup olmadığını bu yüzden netleştiremediğini yazan gazete, cesedin çalınıp çalınmadığının bu sabah netleşeceğini ekledi.

                        

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Son Güncelleme: 17.11.2021 14:42
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