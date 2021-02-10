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Güney Kıbrıs'ta kısıtlamalar 28 Şubat’a kadar uzatıldı

Rum Bakanlar Kurulu, Güney Kıbrıs dahil birçok Avrupa ülkesinde saptanan yeni, daha agresif ve daha çabuk bulaşan mutasyona uğramış Covid 19 virüsüyle ilgili kaygıyı dikkate alarak koronavirüse karşı alınan kısıtlama önlemlerini 28 Şubat 2021’e kadar uzattı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 13:45
Güney Kıbrıs'ta kısıtlamalar 28 Şubat’a kadar uzatıldı
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Rum haber kaynaklarına göre, pandeminin yönetilmesi için oluşturulan bakanlar komitesinin, kısıtlamaların daha yavaş ve dikkatli kaldırılması gerektiği yönündeki telkinini benimseyen Bakanlar Kurulu’nun virüsün mutasyona uğramasını da göz önünde bulundurdu.

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Komite, epidemiyolojik verilerdeki olumlu gelişmelere rağmen, 8 Şubat’ta başlanan kısmi açılmanın sonuçlarının ancak gelecek haftalarda alınabileceğinden tedbirlerin devamından yana tavır koymuştu.

Bakanlar Kurulu kararı uyarınca çalışanların, haftalık antijen hızlı test metodu ile kontrol edilmesi programının devamına da karar verdi.

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Son Güncelleme: 10.02.2021 15:44
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrısta Kısıtlamalar
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