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Güney Kıbrıs'ta işsizlik oranı yüzde 3.6

Pandemi sebebiyle sıfır gelirle karşı karşıya kalacak çalışanlara toplam 760 milyon euro katkı sağlandı

30 Kasım 2021 Salı 13:00
Güney Kıbrıs'ta işsizlik oranı yüzde 3.6

Güney Kıbrıs’ta ekim ayı işsizlik oranı yüzde 3,6 olarak açıklandı.

Güneyde ayrıca pandemi sebebiyle sıfır gelirle karşı karşıya kalacak yaklaşık 200 bin çalışana ise toplam 760 milyon Euro katkı sağlandı.

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Politis gazetesine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçesinin ele alındığı Meclis Ekonomi Komitesi’nin dünkü toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu’nun, yüzde 3.6 Ekim ayı işsizlik oranının, son 20 yılın en düşük seviyesine gerilediğini söyledi.

Emilianidu konuşmasında, pandemi çerçevesinde 210 bin çalışanın toplam 760 milyon Euro ödenekle desteklediklerini belirtti.

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Son Güncelleme: 30.11.2021 14:15
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