banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor bay Kemal
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor...
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Maskelerin yan etkileri ve yaz mevsimi
Maskelerin yan etkileri ve yaz...
banner376

Güney Kıbrıs'ta işsiz sayısı 32 binden 38 bine yükseldi

İstatistik Dairesi verilerine göre Güney Kıbrıs’ta işsiz sayısı 38 bin 970’e, işsizlik oranı da yüzde 8,6’ya yükseldi.

12 Haziran 2021 Cumartesi 13:00
Güney Kıbrıs'ta işsiz sayısı 32 binden 38 bine yükseldi
banner337

Haravgi’nin “10 Kişiden 6’sı 6 Aydan Fazla Süredir İş Arıyor… İşsizler 40 Bine, Yarı Zamanlı Çalışanlar da 50 Bine Dayandı” başlığıyla manşete çektiği habere göre         Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin dün yayımladığı veriler geçen yıl 32 bin 803 olan işsiz sayısının bu yıl 38 bin 970’e, işsiz oranının da yüzde 7,3’ten yüzde 8,6’ya yükseldiğini gösteriyor.

Geçen yıl 449 bin 668 olan (nüfusun yüzde 62,5’i) iş gücü rakamı 423 bin 639’e (nüfusun yüzde 62,2’si) ulaştı. Çalışan kişilerin yüzde 69’u erkek, yüzde 55,9’u kadın. Geçen yıl 32 bin 803 olan işsiz sayısı bu yıl 38 bin 970’e yükseldi. 15-24 yaş aralığındaki işsiz oranı geçen yıl yüzde 14,5 iken bu yıl yüzde 19,5’e ulaştı.

banner341
İşsizlik süresi ile ilgili veriler ise işsiz nüfusun yüzde 42,4’ünün 6 ayın altında bir süre iş aradığını, yüzde 25,3’ünün 6-11 ay ve yüzde 32,3’ünün de çok daha uzun süre işsiz kaldığını gösteriyor.

İstihdam verileri de 20-64 yaş aralığındaki çalışan oranının geçen yıl yüzde 75,1 iken bu yıl yüzde 73,5’e düştüğünü gösterdi.

banner360
Son Güncelleme: 12.06.2021 14:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paket servis elemanlarını soymaya başladılar
Paket servis elemanlarını soymaya başladılar
700 Bin ilaç ve tıbbi ürüne el konuldu
700 Bin ilaç ve tıbbi ürüne el konuldu
KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitlere 1 milyon Euro
KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitlere 1 milyon Euro
“Uzlaşı şemsiyesi altında iş birliği köprüleri”
“Uzlaşı şemsiyesi altında iş birliği köprüleri”
Med7 iki devlet çözümü önerisini “Tasvip etmiyor”
Med7 iki devlet çözümü önerisini “Tasvip etmiyor”
Güney Kıbrıs'ta 60 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs'ta 60 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 42.4’ü henüz hiç aşı olmadı
Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 42.4’ü henüz hiç aşı olmadı
Yeni Rum Meclis Başkanı Elam’ın oylarıyla seçildi
Yeni Rum Meclis Başkanı Elam’ın oylarıyla seçildi
Maraş kökenli Rumlar oldu bittilere yanıt verecek
Maraş kökenli Rumlar oldu bittilere yanıt verecek
Güney Kıbrıs'ta Meclis Başkanlığına ilk kez kadın seçildi
Güney Kıbrıs'ta Meclis Başkanlığına ilk kez kadın seçildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim