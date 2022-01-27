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Güney Kıbrıs'ta hastaneler yeniden alarmda

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs sebebiyle tedavi görenlerin sayısında son günlerde kayda değer artış gerçekleşti.

27 Ocak 2022 Perşembe 12:15
Güney Kıbrıs'ta hastaneler yeniden alarmda

Fileleftheros gazetesi, “Hastanelerde Yeniden Alarm” başlığı atlında verdiği haberinde, son günlerde korona virüs vakalarında yaşanan artış sebebiyle Güney Kıbrıs’taki hastanelerde de “alarm zillerinin” yeniden çalmaya başladığını yazdı.
Gazete, gerek korona virüs, gerekse diğer hastalıklar sebebiyle yoğun bakımlarda tedavi görmekte olan hastaların sayısının dün itibarıyla 70’e ulaştığını, bunlardan 53’ünün korona vakası olduklarını aktardı.
Haberde, bu ay hayatını kaybedenlerin sayısının 80’e ulaştığını ve bu şekilde devam etmesi durumunda, 96 ölüm gerçekleşen ağustos ayının rekorunun kırılmasından endişe edildiği de vurgulandı.
Öte yandan Haravgi gazetesi, dün toplanan Rum Bakanlar Kurulu’nun, artan vakalar ve ölümler sebebiyle uygulamadaki önlemleri gevşetme yönünde karar alamadığını, alınan en önemli kararın ise, pozitif vakaların yakın temaslarının karantinadan, 10’uncu gün yerine 7’nci günde ve PCR testi yerine hızlı testle de çıkabilmeleri şeklinde olduğunu yazdı.
Gazete, sağlık çalışanlarının bu karardan muaf tutulduklarını da vurguladı.

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Rum Bakanlar Kurulu’nun ayrıca, 2-5 yaş arası çocukların kreşlere girişleri öncesinde haftada bir kez antijen testi yapmaları yönünde karar ürettiğini aktaran gazete, “test to stay” uygulamasının polis ve itfaiye çalışanlarına da genişletilmesi kararının alındığını ancak bu önlemin uygulamaya konacağı tarihin henüz netleştirilmediğini belirtti.
Haberde ayrıca, okullarda uygulamaya konulan ve temaslı öğrencilerin antijen testi yaparak okula girebilmelerini öngören “test to stay" uygulaması sonucunda dün 18 yeni vaka tespit edildiği vurgulandı.
Habere göre dün bin 223 öğrenciye test yapıldı, 18 pozitif vaka tespit edildi.

 

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Son Güncelleme: 27.01.2022 13:19
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