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Güney Kıbrıs'ta hastanede Omicron'dan tedavi gören yok

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsün yeni varyantı Omicron olduğu kesinleşen 49 kişi haricinde 89 da Omicron şüphelisi bulunduğu ancak şu anda hastanede bu varyanttan yatan hasta bulunmadığı bildirildi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 12:40
Güney Kıbrıs'ta hastanede Omicron'dan tedavi gören yok

Alihtia ve diğer gazeteler bilimsel danışma komitesinin Rum Sağlık Bakanı ile pazartesi günü yaptığı toplantıda Omicron olduğundan şüphelenilen ve laboratuvar işlemlerinin perşembe günü tamamlanarak teyit olması beklenen 89 kişi bulunduğu bilgisi verildiğini yazdı.
Sadece bir hafta içerisinde 79 kişinin yeniden enfekte olduğu bilgisinin de “endişe verici” ünlemiyle aktarıldığı haberde Omicron vakalarından büyük çoğunluğunun (73’ünün İngiltere’den, 5’inin Almanya’dan) yurtdışından geldiği, şu ana kadar Omicron olduğu teyit edilen 28 de Rum bulunduğu belirtildi.
Hastanelerde tedavi gören kişi sayısının 180’e, yoğun bakım tedavisi gören kişi sayısının da 24’e ulaştığı, bu kişilerin yüzde 80’den fazlasının aşısız, çok az bölümünün 2 doz aşılı olduğu, üç doz aşılı olmasına karşın enfekte olan münferit vakalar da bulunduğu ancak şu anda Omicron nedeniyle tedavi gören kişi bulunmadığı kaydedildi. 


YENİ ÖNLEMLER….
Politis “Sabrımızı ve Dayanıklılığımızı Test Ediyorlar… Öğrenciler ve Çalışanlar Okul ve İşlerine PCR ve Hızlı Testlerle Dönüyor” başlıklı manşet haberinde Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında 15 Ocak’a kadar yürürlükte kalacak yeni karar aldığını yazdı.
Habere göre yeni kararlar uyarınca Noel ve yeni yıl tatili sonrasında öğrenci, öğretmen ve diğer okul çalışanlarının negatif sonuçlu 72 saatlik PCR veya 48 saatlik hızlı test ibraz etmesi gerekiyor, daha önce alınmış diğer bütün önlemlerin geçerlilik süresi 15 Ocak’a kadar uzatıldı.

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22 Aralık (bugün) itibarıyla aşı prosedürünü tamamlamış veya 180 günlük hastalık belgesi bulunan bütün çalışanlara, iş yerlerine gidebilmek için 7 günlük negatif sonuçlu PCR veya hızlı test sonucu gösterme zorunluluğu getirildi. 3 doz aşı almış çalışanlar bu zorunluluktan muaf tutuldu. 
Yine bugünden itibaren Noel nedeniyle ev ziyaretine gidecek bütün kişilerden, hızlı test yaptırması tavsiye edildi. İki doz aşı yaptırmış olanların self-test yapmaları yeterli görülürken, hiç aşı olmamış kişilerden 48 saat süreli hızlı test yaptırması tavsiye edildi. Evlerdeki Noel kutlamalarında ev halkı dahil en fazla 20 kişinin bir araya gelmesine izin veriliyor.
Koronavirüs hastalığını geçirmiş kişilere verilen hastalık belgesinin şu ana kadar 180 gün (6 ay) olan geçerlilik süresi 31 Ocak 2022 itibarıyla 90 güne (3 ay) indiriliyor.
22 Aralık – 6 Ocak döneminde 12-17 yaş aralığındaki çocukların, aşı prosedürünü tamamlamış ebeveyn veya  bakıcıları ile birlikte 72 saatlik negatif PCR veya hızlı test sonucu göstererek lokantalara (avm ve otel lokantaları dahil), tiyatro, amfitiyatro, sinema salonlarına, düğün ve vaftiz törenlerine girişlerine izin verilecek.
Haberde 11-17 Aralık döneminde 3 bin 916, son üç haftada ise 15 bin 897 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği bilgisi de yer aldı. 

 

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Son Güncelleme: 22.12.2021 15:29
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