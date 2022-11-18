Güney Kıbrıs'ta Haftalık Koronavirüs Rakamları Açıklandı

Güney Kıbrıs’ta son bir haftada 7 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 736 yeni vaka belirlendi.

Sigma web sayfasına göre, Güney Kıbrıs’ta 11-17 Kasım tarihleri arasında yapılan toplam 70 bin 769 test neticesinde 3 bin 736 yeni vakaya rastlandı.

Rum Sağlık Bakanlığı 11-17 Kasım tarihleri arasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken bugünkü açıklamasında Ağustos 2021’de hayatını kaybeden 72 yaşındaki kadını da kovid-19 kaynaklı ölen kişiler listesine ekledi.

Böylelikle toplam ölü sayısı bin 218’e, vaka sayısı ise 610 bin 23’e yükseldi.

70 kişi hastanede tedavi görürken bunlardan 10’unun durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

Toplam teste bağlı olarak pozitiflik oranı ise yüzde 5.28 olarak verildi.