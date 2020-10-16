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Güney Kıbrıs'ta günlük vaka sayısında 100 barajı aşıldı…

İki hafta içerisinde düzelme olmazsa kapanma dönemindekilere benzer önlemler gelecek..

16 Ekim 2020 Cuma 10:49
Güney Kıbrıs'ta günlük vaka sayısında 100 barajı aşıldı…
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Güney Kıbrıs’ta günlük saptanan yeni tip koronavirüs vakalarında dün bir rekora imza atıldı. 24 saat içerisinde saptanan vaka sayısı 100 barajını aşarak 104 oldu. 
Politis “iki hafta içerisinde epidemiyolojik görüntüde iyileşme olmazsa, kapanma döneminde geçerli olanlara benzer sert önlemler alınmasının kaçınılmaz olduğuna” dikkat çekti.
Önceki gün saptanan 51 vakadan 25’inin Limasol kazasından, büyük çoğunluğu da temaslı veya asemptomatik olduğu belirlenirken; dünkü rekor sayının, Limasol başta olmak üzere Güney Kıbrıs genelinde halkın gevşediğini,  kişisel hijyen ve sağlık protokollerine uyulmadığı için virüsün yayılma hızının arttığına dikkat çekildi. 
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in resmî twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık önlemlerine titizlikle uyulması çağrısı yaptığına işaret edilen haberde, dün itibarıyla Güney Kıbrıs’taki bütün kapalı alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirildiği belirtildi.
Habere göre Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik görüntüsünün yeniden iyi bir noktaya getirilmesi hedefleniyor ancak Rum epidemiyologlar, vaka sayısını yeniden tek haneye düşmesinin zaman alacağına işaret ediyor. 

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Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun kapalı yerlerde maske zorunluluğu dışında diğer şartların da yerine getirilmesi gerektiğine işaret ederek, “kapanma” arzu edilen en son şey olmasına rağmen, “önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde günlük vaka sayısı arzu edilen seviyeye düşürülemezse kapanma dönemindekiler kadar sert önlemler beklenmesi gerektiğini” belirtti.
Alihtia haberi “Koronavirüs: Dün 104 Vaka İle Rekor Kırıldı… Durum Tehlikeli Şekilde Kontrolden Çıkıyor… Limasol’daki Vakalar Diğer Kazalardakilerden Kat Be Kat Fazla” başlık ve spotlarıyla ikinci manşet olarak değerlendirdi.
Haberde vaka sayısındaki patlamadan sonra dün yeni önlemler açıklandığı, bu kapsamda kapalı yerlerde nargile içilmesi veya servis edilmesinin tamamen yasaklandığı, Lefkoşa ve Limasol’daki sinema, tiyatro ve sergi salonlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısının, bu mekânların kapasitesinin yüzde 50’sine indirildiği vurgulandı. 
Gazete dün açıklanan 104 vaka ile pandeminin başladığı günden beri Güney Kıbrıs’ta saptanan toplam vaka sayısının 2 bin 285’e yükseldiğini yazdı. Dün itibarıyla Mağusa Genel Hastanesi’nde 5, diğer hastanelerde 2 kişinin tedavi görmekte olduğu, 2 kişinin Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım servisinde entübe edildiği bilgisi de verildi. 
Yeni vakalarla ilgili araştırmaların (temaslı, v.b) devam ettiğini belirten gazete, dünkü vakalardan 2’sinin Limasol İtfaiye Teşkilatı çalışanları arasında saptandığını kaydetti. 
 

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Son Güncelleme: 16.10.2020 11:28
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Koronavirüs
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