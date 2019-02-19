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Güney Kıbrıs'ta fareyle mücadelede baykuş kullanılıyor

Güney Kıbrıs'ta fareyle mücadelede baykuş kullanılıyor

19 Şubat 2019 Salı 09:35
Güney Kıbrıs'ta fareyle mücadelede baykuş kullanılıyor

KEMİRGENLERLE BİYOLOJİK MÜCADELEDE ULUSAL EYLEM PLANI

Fare ve diğer kemirgenlerle mücadele maksadıyla Denya’da 2016’da başlanan baykuş popülasyonu geliştirme ve kimyasal mücadeleyi bırakma metodunun başarılı olmasının ardından Rum Tarım Bakanlığı’nın, kemirgenlerle biyolojik mücadele için ulusal eylem planı hazırladığı haber verildi.

Alihtia “Farelere Karşı Baykuş (Barn owl/Tyto-alba)…. Programın Denya’da Başarıyla Uygulanmasından Sonra Kemirgenlerle Biyolojik Mücadele İçin Ulusal Eylem Planı Hazırlandı” başlıklı haberinde, Denya muhtarının, pilot uygulamada başarı kaydedildiği açıklaması üzerine Ekologlar Başkanı Yorgos Perdikis’in sorusuna Tarım Bakanı Kostas Kadis’in verdiği cevabı aktardı.

Habere göre, Denya’da ara bölge yakınlarına ve bölge geneline 16 adet yuva ve “Barn owl/Tyto-alba” türü baykuş çiftleri yerleştirildi. Baykuşların koruma altına alındığı bölgede geçen üç yıl içerisinde kayda değer sonuç alındı. Sonuç İsrail, İsviçre, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’tan uzmanlar tarafından onaylandı ve ilgili bütün birimlerin işbirliğinde kemirgenlerle mücadelede ulusal eylem planı hazırlandı.

Kadis, bu plan çerçevesinde, Denya’da alınan sonuçların değerlendirildiğini ve çalışmanın diğer bölgeleri de kapsayacak şekilde genişletildiğini kaydetti. Kadis, Tarım Dairesi’nin Ulusal Eylem Planı kapsamında Güney Kıbrıs’ın bütün kazalarında 72 yapay baykuş yuvası daha yerleştirdiğini, bunlardan 12’sine baykuş yerleştirildiğini belirterek, bir yuvaya baykuş yerleştiğinde 4 kilometre çapındaki bölgede kimyasal mücadele uygulamasına son verildiğini söyledi.

Hedefin, kemirgen nüfusunun biyolojik yöntemle kontrol altına alınan bölgelerde kimyasal metodun tamamen bırakılması olduğuna işaret eden ve bunun için Ulusal Eylem Planı oluşturulmasına karar verildiğini açıklayan Kadis, Ulusal Eylem Planı kapsamında bilimsel analizler yapılarak, kamuoyuyla paylaşılacağını; biyolojik mücadele yönteminin Tarım Dairesi’nin web sitesinde yayınlandığını da sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 19.02.2019 13:32
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