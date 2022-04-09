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Güney Kıbrıs'ta Crystal Ice’den hastanelik olan küçük kız eroin de kullanmış
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Güney Kıbrıs'ta Crystal Ice’den hastanelik olan küçük kız eroin de kullanmış

LİMASOL’DA İKİ KÜÇÜK KIZA UYUŞTURUCU SATAN 22 YAŞINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDI

09 Nisan 2022 Cumartesi 13:45
Güney Kıbrıs'ta Crystal Ice’den hastanelik olan küçük kız eroin de kullanmış

LİMASOL’DA İKİ KÜÇÜK KIZA UYUŞTURUCU SATAN 22 YAŞINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDI

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 Limasol’da 13 yaşındaki kız çocuğunun, Crystal Ice kullandıktan sonra evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının ardından, eroin de kullandığını itiraf ettiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre küçük kızın ve 15 yaşındaki ablasının polise verdikleri ifadede 22 yaşındaki bir kişinin kendilerine metamfetamin, Crystal Ice türü uyuşturucu sattığını, başka bir kişinin verdiği eroini de kullandığını itiraf etti. Polis, ifadelere dayanarak 22 yaşındaki Hindu satıcıyı yakaladı ve hakkında 7 gün tutukluluk emri aldı.

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Son Güncelleme: 09.04.2022 13:55
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