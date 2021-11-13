banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet güvenoyu aldı
Hükümet güvenoyu aldı
Güngör çöplüğündeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
Yangın yer yer sürüyor
KKTC 38 yaşında…
KKTC 38 yaşında
Ünal Üstel’in biletini kimler kesti!
Ünal Üstel’in biletini kimler kesti!
banner404

Güney Kıbrıs'ta covid-19 vakaları 10-19 yaş grubunda arttı

Güney Kıbrıs’ın 26 Ekim- 8 Kasım dönemini kapsayan 14 günlük epidemiyolojik durum raporu dün yayımlandı. Raporda 10-19 yaş aralığındaki kişilerde koronavirüs tanısı konulan kişi sayısında artış gözlemlendi.

13 Kasım 2021 Cumartesi 13:45
Güney Kıbrıs'ta covid-19 vakaları 10-19 yaş grubunda arttı

Haravgi’nin haberinde, ulusal rapora göre günlük koronavirüs tanısında artış eğilimi, hastaneye yatışlarda da küçük bir artış görünüyor. Mağusa ve Baf başta olmak üzere bütün kazalarda kümülatif etkide de artış saptandı. Buna göre son 14 günde 2 bin 528 koronavirüs olduğu teyit edilmiş vaka saptandı.

Vakalardaki ortalama yaş 35 ve bunların yüzde 51,3’ü kadın, yüzde 48,7’si erkek. Aynı dönemde 60 bin 893 PCR, 680 bin 508 hızlı test yapıldı; her 100 bin kişinin 284,7’sinde virüs saptandı.

banner341
Koronavirüs saptanan kişilerin yaşlara göre dağılımı ise şöyle aktarıldı:

702 bebek, çocuk ve genç (0-19 yaş, yüzde 27,8), bin 498 erişkin (20-59 yaş, yüzde 59,3), 327 60 yaş ve üzeri kişi (yüzde 12,9).

banner360
Son Güncelleme: 13.11.2021 15:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta 12 polis açığa alındı
Güney Kıbrıs’ta 12 polis açığa alındı
Güney Kıbrıs'ta 126 bin kişinin geliri yoksulluk sınırı altında
Güney Kıbrıs'ta 126 bin kişinin geliri yoksulluk sınırı altında
Anastasiadis Libya Konferansı’nda konuştu
Anastasiadis Libya Konferansı’nda konuştu
Fransa ile eğitimde işbirliği
Fransa ile eğitimde işbirliği
Crans Montana tutanakları Rum siyasi dünyasını karıştırdı
Crans Montana tutanakları Rum siyasi dünyasını karıştırdı
Kapalı Maraş konusundaki “seçenekler listesi yapım aşamasında”
Kapalı Maraş konusundaki “seçenekler listesi yapım aşamasında”
Stewart, Tatar ve Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşecek
Stewart, Tatar ve Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşecek
“Dörtlü İnisiyatif”ten Larnaka açıklarında tatbikat
“Dörtlü İnisiyatif”ten Larnaka açıklarında tatbikat
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 224 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 224 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 10 Kasım'a kadar 587 kişi yaşamını yitirdi
Güney Kıbrıs’ta 10 Kasım'a kadar 587 kişi yaşamını yitirdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim