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Güney Kıbrıs'ta covid-19 ile mücadelede son durum

Güney Kıbrıs’taki hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedavi gören Covid-19 hasta sayısında rekor üstüne rekor kırıldığı bildirildi.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 12:00
Güney Kıbrıs'ta covid-19 ile mücadelede son durum

Alithia gazetesi “Yoğun Bakımda Yatırılan Hasta Sayısında Tüm Rekorlar Kırıldı” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) Basın Sözcüsü Haralambos Harilau’nun dün yaptığı açıklamada, yoğun bakımlarda 300 civarı hastanın tedavi gördüğünü ve sağlık sisteminin ciddi şekilde zorda olduğunu söylediğini yazdı.
Habere göre Harilau, yoğun bakımda yatan hastaların yaş ortalamasının 57 olduğunu ve entübe halde tedavi gören 35, 39 ve 46 yaşında hastalar bulunduğunu kaydetti.
Gazete, yoğun bakımda tedavi gören ve durumu ciddi olan 3 hastanın, Larnaka’daki bir doktordan sahte aşı belgesi aldıklarını da belirtirken, söz konusu doktorun dün akşam gözaltına alındığını ve bugün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmasının beklendiğini yazdı.

GÜNEY KIBRIS’TAKİ NÜFUSUN YÜZDE 67,4’Ü TAM AŞILI
Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki nüfusun yüzde 75,2’sinin ilk doz aşılarını yaptırdığını, yüzde 67,4’ünün de her iki doz aşısını yaptırıp aşılanmayı tamamladığını yazdı.
Haberde, en fazla aşılamanın Mayıs ve Haziran’da yapıldığı ifade edildi.

OKULLARA SAFEPASS İLE DÖNÜLECEK

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Gazetenin bir başka haberinde ise, Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun dün, yeni akademik yılda okullara dönüşün SafePass uygulamasıyla olacağını söylediği bildirildi.
Habere göre Prodromu, okullara “walk-in” olarak adlandırılan mobilize aşı birimlerinin gitmesi için çalışma yapıldığını da kaydederek, okullarda sosyal mesafenin korunabilmesi için toplam 30 bin yeni masa sipariş edildiğini belirtti.
Prodromu, pandeminin kolay kolay bitmeyeceğini ve bununla yaşamayı öğrenmek gerektiğini ifade ederek, genel sağlık kurallarının okullarda da uygulanmasıyla eğitimin yüz yüze yapılabileceğini söyledi.

 

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Son Güncelleme: 07.08.2021 12:15
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