Güney Kıbrıs'ta bugün yeni vaka tespit edilmedi

Güney Kıbrıs'ta 9 Mart'ta koronavirüs vakasının tespit edilmesinden bu yana ilk kez, günlük yapılan testlerin tümü negatif çıktı.
Açıklamada tedavisi süren 5 hastanın durumunun iyi olduğu da kaydedildi
Güney Kıbrıs'ta 9 Mart'ta koronavirüs vakasının tespit edilmesinden bu yana ilk kez, günlük yapılan testlerin tümü negatif çıktı.
Güney Kıbrıs'ta 9 Mart'ta koronavirüs vakasının tespit edilmesinden bu yana ilk kez, günlük yapılan testlerin tümü negatif çıktı.
Açıklamada tedavisi süren 5 hastanın durumunun iyi olduğu da kaydedildi