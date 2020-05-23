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Güney Kıbrıs'ta bugün yeni vaka tespit edilmedi

Güney Kıbrıs'ta 9 Mart'ta koronavirüs vakasının tespit edilmesinden bu yana ilk kez, günlük yapılan testlerin tümü negatif çıktı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 18:13
Güney Kıbrıs'ta bugün yeni vaka tespit edilmedi
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Güney Kıbrıs'ta 9 Mart'ta koronavirüs vakasının tespit edilmesinden bu yana ilk kez, günlük yapılan testlerin tümü negatif çıktı.

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Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerde yeni vakanın tespit edilmediğini ve toplam vaka sayısının 927'de kaldığını kaydetti.

Açıklamada tedavisi süren 5 hastanın durumunun iyi olduğu da kaydedildi

Son Güncelleme: 23.05.2020 18:17
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