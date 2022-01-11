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Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimlerine yönelik çalışmalar hız kazanıyor

Güney Kıbrıs’ta, 2023 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine yönelik çalışmaların hız kazandığı belirtildi.

11 Ocak 2022 Salı 14:15
Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimlerine yönelik çalışmalar hız kazanıyor

Fileleftheros gazetesi, “İttifaklarla İlgili Mücadele Başlıyor” başlıklı haberinde, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, DİSİ partisinin başkanlık seçimleriyle ilgili adayı olarak, rotasını merkez partiler ve özellikle DİKO’yla “yoğun bir flörtle başlattığını” yazdı.

Geriye bir tek Neofitu’nun bugün siyasi bürodan adaylığıyla ilgili resmi onay almasının kaldığını ve Neofitu’nun siyasi bürodan, AKEL hariç tüm siyasi partilerle temas turu başlatması için yetkilendirme isteyeceğini kaydeden gazete, DİSİ merkezinde, siyasi manzaranın oldukça dengesiz olduğunun çok iyi bilindiğine dikkati çekti.

Nikos Hristodulidis’in geçtiğimiz gün Dışişleri Bakanlığından istifa etmesinin ve başkanlık seçimlerinde aday olmak konusunda ilgisini ifade etmesinin, Hristodulidis’in niyetlerini ortaya koyduğunu yazan gazete, Hristodulidis’in bağımsız adaylığının yalnızca iktidar partisi için bir bölünme tehlikesi değil, siyasi güçlerle yapılmak istenecek iş birlikleri açısından da bir karşı ağırlık teşkil edeceğine işaret etti.

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün görevini bıraktığını açıklayan Hristodulidis’e teşekkür ettiğini, kendisini en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak addettiğini ve istifasından ötürü de üzgün olduğunu belirttiğini yazan gazete, yaşanan gelişmelerin başka seçenek bırakmadığına işaret edildiğini belirtti.

Siyasi sahnedeki son resimdeki belirleyici unsurun muhalefet partilerinin hareketleri olduğunu da yazan gazete, muhalefet partilerinin şu an prosedürlerin çok başında olduklarını kaydetti.

Gazete ilginin özellikle AKEL ve DİKO’ya yoğunlaştığını ve bu iki partinin gerek Kıbrıs sorunu, gerekse ekonomi konularındaki anlaşmazlıklarını aşıp, ortak bir adayı destekleyerek, bir iş birliği anlaşmasına varıp varmayacaklarının merak konusunu olduğunu da ekledi.

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Son Güncelleme: 11.01.2022 15:23
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