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Güney Kıbrıs'ta barajların doluluk oranları

16 Ağustos’ta yapılan ölçüme göre, Güney Kıbrıs’taki barajlarda 175,1 metreküp su olduğu ve bunun yüzde 60,2 doluluk anlamına geldiği kaydedildi..

21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:15
Güney Kıbrıs'ta barajların doluluk oranları

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz yıla benzer az yağışlı bir yılın, su oranları ve barajların doluluğu konusunda ciddi sorunlara neden olabileceği ifade edildi.

Su akışına ilişkin önceki iki mükemmel yıla rağmen, geçen yılın neden olduğu kuraklığın sonuçlarının artık bariz şekilde görüldüğünü yazan Fileleftheros gazetesi, Su Dairesi’nin verilerine göre, Güney Kıbrıs’taki barajların toplam kapasitesinin 290,8 milyon metreküp suya ulaştığını belirtti.

16 Ağustos 2021 tarihinde yapılan ölçüme göre, Güney Kıbrıs’taki barajlarda 175,1 metreküp su olduğunu ve bunun yüzde 60,2 doluluk anlamına geldiğini kaydeden gazete, geçen yılın aynı döneminde ise barajlarda 255,4 milyon metreküp su bulunduğuna ve doluluk oranının da yüzde 87,9 olduğuna dikkati çekti.

Su Dairesi’nden mühendis Marios Hacıkostis ise gazeteye açıklamasında, bu dönemde barajlardaki rezervler ve doluluk oranları konusunda iyi bir düzeyde olduklarını söyledi.

Geçmişte Ağustos ve Eylül aylarında yüzde 60 doluluk oranında kalınan çok az yıl bulunduğunu dile getiren Hacıkostis, 2019 ve 2020 yıllarının çok yağışlı iki yıl olduğunu anımsattı.

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AZ YAĞIŞ OLURSA DOLULUK YÜZDE 30-40’LARA DÜŞECEK

Geçen kışta ise az yağmur yağdığını belirten Hacıkostis, önümüzdeki kışın son geçirdikleri kış gibi olması durumunda, doluluk oranının yüzde 60’lardan yüzde 30-40’lara düşmesini beklediklerini ve bu durumda da problemlerin artacağını kaydetti.

ARITMA TESİSLERİNİN YILDA 70 MİLYON METREKÜP SU ÜRETME KAPASİTESİ VAR

Kuraklık olması durumunda su kullanımı ve arıtma tesislerinin üretimine yönelik önlemler alındığını dile getiren Hacıkostis, arıtma tesislerinin Güney Kıbrıs’ın su dengesine büyük ölçüde katkıda bulunduklarını ve arıtma tesislerinin bir yılda 70 milyon metreküp su üretme kapasiteleri bulunduğunu belirtti.

2020 yılının son 3 ayı (Ekim, Kasım, Aralık) ile 2021 yılının Ağustos ayına kadar barajlara 36 milyon metreküp su akışı olduğunu kaydeden gazete, 2020 yılının aynı döneminde barajlara akan su miktarının 135,9 milyon metreküp, 2019 yılında ise 265 milyon metreküp olduğunu anımsattı.

Yağmur yağışı ve su akışı açısından son 10 yılın en kötü yılının 2014 yılı olduğunu da kaydeden gazete, 2014 yılında barajlara akan su miktarının yalnızca 12,3 milyon metreküp olduğunu ekledi.

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Son Güncelleme: 21.08.2021 14:11
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