banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Beceriksizler ordusu
Beceriksizler ordusu
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
banner376

Güney Kıbrıs'ta ara bölgeye yerleştirilen dikenli telleri protesto ettiler

Güney Kıbrıs’ta, “Akaki” (Akaça), “Avlona” (Gayretköy), “Denya”, “Astromerit”, “Peristerona”, “Katokopia” (Zümrütköy) ve Mammari köyleri “sakinlerinin”, geçtiğimiz Cumartesi günü akşamüzeri, kendi köylerinin bölgelerinde, araçları ve traktörleriyle, ara bölgeye dikenli tel yerleştirilmesini protesto etmek ve bunun kaldırılmasını talep etmek için etkinlik düzenlediği belirtildi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:00
Güney Kıbrıs'ta ara bölgeye yerleştirilen dikenli telleri protesto ettiler
banner337

Protesto etkinliğinin traktör ve afişlerle “Akaki’den” başladığını ve yine burada son bulduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, bölge sakinlerinin başlıca talebinin, evlerine, mülklerine ve tarlalarına serbest bir şekilde erişebilmeleri için dikenli tellerin kaldırılması olduğunu, aynı zamanda insanlık haklarının bariz ihlalinden söz ettiklerini ifade etti.

banner341
Etkinlik çerçevesinde bir muhtıra onaylandığını da yazan gazete, muhtırada, durumdan etkilenen bölge sakinlerinin, ara bölgedeki sorunları anladıklarını, öte yandan devlet, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği’nin (AB), bölgeyi etkileyen emrivaki durumlar meydana getirilmeden, bu problemleri çözme sorumluluğuna sahip olduğuna dair tezlerini dile getirdiklerini iletti.

Gazete, bölge sakinlerinin, dikenli tellerin “Akaki’deki” ara bölgenin güney tarafına yerleştirildiğini ve yerleştirilmeye devam edeceğini, bunun sonucunda ise birçok konut ve tarım arazisinin “Akaki”, “Avlona” ve “Denya” arasındaki ara bölgede mahsur kalacağını belirttiklerini de ekledi.
                    
 

banner360
Son Güncelleme: 10.05.2021 12:23
Anahtar Kelimeler:
Dikenli Telleri ProtestoAra BölgeKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs “safepass” açıldı
Güney Kıbrıs “safepass” açıldı
Hristodulidis AB Dış İlişkiler Konseyi çalışmalarına katılacak
Hristodulidis AB Dış İlişkiler Konseyi çalışmalarına katılacak
Hristodulidis, Brüksel’e gidiyor
Hristodulidis, Brüksel’e gidiyor
Anastasiadis Porto’da açıklamalarda bulundu
Anastasiadis Porto’da açıklamalarda bulundu
Güney Kıbrıs’ta 250 ton sebze ve meyve çöpe gitti
Güney Kıbrıs’ta 250 ton sebze ve meyve çöpe gitti
Neofitu Kıbrıs Sorunuyla ilgili temaslarını sürdürüyor
Neofitu Kıbrıs Sorunuyla ilgili temaslarını sürdürüyor
Amazon Güney Kıbrıs’ta şube açıyor
Amazon Güney Kıbrıs’ta şube açıyor
Anastasiadis Avrupalı liderleri bilgilendirdi
Anastasiadis Avrupalı liderleri bilgilendirdi
Kiprianu’dan herkese eleştiri
Kiprianu’dan herkese eleştiri
Güney Kıbrıs’ta 4 can kaybı, 324 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 4 can kaybı, 324 yeni vaka

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim