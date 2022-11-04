banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
"Hak, çıkar ve güvenliğimizi asla Rumların insafına terk etmeyeceğiz”
"Hak, çıkar ve güvenliğimizi asla...
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
Brent petrol fiyatında son durum!
Brent petrol fiyatında son durum!
O kararname Resmi Gazete'de!
O kararname Resmi Gazete'de!
Dikkatsizlik kazaya neden oldu!
Dikkatsizlik kazaya neden oldu!
banner404

Güney Kıbrıs'ta 6 yeni ölüm!

Güney Kıbrıs’ta 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında yapılan 63 bin 104 test sonucunda, 3 bin 544 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği ve 6 kişinin de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

04 Kasım 2022 Cuma 12:27
Güney Kıbrıs'ta 6 yeni ölüm!

“Sigmalive” haber sitesinde yer alan açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin 85, 87 ve 89 yaşındaki üç erkek ile 72, 77 ve 97 yaşında üç kadın hasta olduğunu; pandeminin başından düne kadar hayatını kaybeden toplam kişi sayısının da 1200’e ulaştığını kaydetti.

Açıklamada, 70 kişinin hastanede Covid-19 tedavisi gördüğü ve bunlardan 9’unun durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta, pandeminin başından düne kadar toplam 63 bin 104 vaka tespit edilirken, şu andaki pozitiflik oranının da yüzde 5,62 olduğu ifade edildi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Purnara kampında bin 100 AIDS ve 800 Tüberküloz vakası saptandı
Purnara kampında bin 100 AIDS ve 800 Tüberküloz vakası saptandı
Havaalanı'nda 13 kilo Hint keneviri ele geçirildi
Havaalanı'nda 13 kilo Hint keneviri ele geçirildi
Güney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni varyant keşfedildi
Güney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni varyant keşfedildi
Güney'de haftalık koronavirüs vakaları...
Güney'de haftalık koronavirüs vakaları...
Rum merkezi cezaevinde Kıbrıslı Türk bir mahkûm ölü bulundu
Rum merkezi cezaevinde Kıbrıslı Türk bir mahkûm ölü bulundu
Göçmen kaçakçısı Rum polis tutuklandı!
Göçmen kaçakçısı Rum polis tutuklandı!
Limasol’da Asya Kaplan Sivrisineği görüldü
Limasol’da Asya Kaplan Sivrisineği görüldü
Kıbrıslı Türklere Ücretsiz Yunanca Dersi Verilecek
Kıbrıslı Türklere Ücretsiz Yunanca Dersi Verilecek
Limasol’da eroin çetesi çökertildi
Limasol’da eroin çetesi çökertildi
“KİP Sistemlerinin Gizli Anlaşmaları”
“KİP Sistemlerinin Gizli Anlaşmaları”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim