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Güney Kıbrıs'ta 6 can kaybı, 227 yeni vaka

13 Ocak 2021 Çarşamba 21:23
Güney Kıbrıs'ta 6 can kaybı, 227 yeni vaka
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GÜNEY KIBRIS'TA 6 CAN KAYBI, 227 YENİ VAKA

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte koronavirüs nedenli 6 can kaybı meydana geldi,  227 yeni vaka saptandı. 

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Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yapılan 13 bin 298 testin 227'si pozitif çıktı, biri 28 yaşında olmak üzere 77, 85, 89 ve 91 yaşındaki 5 kadın ile 78 yaşındaki erkek  olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Böylece pandeminin başından beri can kayıpları 164'e, toplam pozitif vaka sayısı da 28 bin 124'e yükseldi.

Hali hazırda tedavi görmekte olan hasta sayısı 198, durumu ciddi olanların sayısı da 59 olarak açıklandı.

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