Güney Kıbrıs'ta 5 vaka daha...

Güney Kıbrıs'ta bugün yapılan 1997 koronavirüs testinden 5'i daha pozitif çıktı ve bugünkü vaka sayısı 10'a yükseldi.
Güney Kıbrıs'ta bugüne kadarki koronavirüs vakaları 2024'e çıktı.
Son Güncelleme: 01.08.2020 18:30
Güney Kıbrıs'ta bugün yapılan 1997 koronavirüs testinden 5'i daha pozitif çıktı ve bugünkü vaka sayısı 10'a yükseldi.
Güney Kıbrıs'ta bugün yapılan 1997 koronavirüs testinden 5'i daha pozitif çıktı ve bugünkü vaka sayısı 10'a yükseldi.
Güney Kıbrıs'ta bugüne kadarki koronavirüs vakaları 2024'e çıktı.