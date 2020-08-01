banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1127
ALTIN
442.761
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.1230
EURO
8.1794
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Var olmanın teminatı; Garantiler
Var olmanın teminatı; Garantiler
Elden teklif: ŞAİBE!
Elden teklif: ŞAİBE!
Ağustos balayı Eylül dert ayı olmasın
Ağustos balayı Eylül dert ayı...
banner355

Güney Kıbrıs'ta 5 vaka daha...

Güney Kıbrıs'ta bugün yapılan 1997 koronavirüs testinden 5'i daha pozitif çıktı ve bugünkü vaka sayısı 10'a yükseldi.

01 Ağustos 2020 Cumartesi 18:05
Güney Kıbrıs'ta 5 vaka daha...
banner337
banner351

Güney Kıbrıs'ta bugün yapılan 1997 koronavirüs testinden 5'i daha pozitif çıktı ve bugünkü vaka sayısı 10'a yükseldi.

banner341
Rum haber kaynakları, bu sabah açıklanan 5 vakadan sonra 5 pozitif vaka daha bulunduğunu duyurdu.

Güney Kıbrıs'ta bugüne kadarki koronavirüs vakaları 2024'e çıktı.

Son Güncelleme: 01.08.2020 18:30
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsGüney Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UEFA elemeleri Güney Kıbrıs’ta yapılacak
UEFA elemeleri Güney Kıbrıs’ta yapılacak
Güney'de alkollü ve süratli araç kullanımına hapis cezası geliyor
Güney'de alkollü ve süratli araç kullanımına hapis cezası geliyor
Altın Pasaport Uygulamasında “iki İleri Bir Geri”
Altın Pasaport Uygulamasında “iki İleri Bir Geri”
Hazinede koronavirüs açığı
Hazinede koronavirüs açığı
CETA'ya hellim yüzünden Rum engeli
CETA'ya hellim yüzünden Rum engeli
Güney tedirgin!
Güney tedirgin!
Güney Kıbrıs’ta ve özellikle Limasol’da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bazı yeni önlemler alındı
Güney Kıbrıs’ta ve özellikle Limasol’da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bazı yeni önlemler alındı
KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak göçmen geçtiği iddiası
KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak göçmen geçtiği iddiası
Güney Kıbrıs’ta koronavirüs bulaşma oranı yükseldi
Güney Kıbrıs’ta koronavirüs bulaşma oranı yükseldi
Güney Lefkoşa’daki çalışmalar
Güney Lefkoşa’daki çalışmalar

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim