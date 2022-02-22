Güney Kıbrıs'ta 5 can kaybı, 2 bin 322 vaka...

Hayatını kaybedenler arasında 46 yaşında bir kadının olduğunu belirten Rum haber kaynakları,diğer 4 kişinin ise 71 yaşında bir erkek ile 74, 77 ve 84 yaşlarında 3 kadın olduğunu kaydetti.
22 Şubat 2022 Salı 20:30
Son Güncelleme: 23.02.2022 00:38
Güney Kıbrıs'ta covid-19 nedeniyle 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği son 24 saat içerisinde 104 bin 793 test sonucunda 2 bin 322 yeni Covid-19 vakası tespit edildi
Hayatını kaybedenler arasında 46 yaşında bir kadının olduğunu belirten Rum haber kaynakları,diğer 4 kişinin ise 71 yaşında bir erkek ile 74, 77 ve 84 yaşlarında 3 kadın olduğunu kaydetti.