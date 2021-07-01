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Güney Kıbrıs'ta 473 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta vaka sayısındaki artış sürerken, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 37 bin 450 test sonucunda 473 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

01 Temmuz 2021 Perşembe 20:45
Güney Kıbrıs'ta 473 yeni vaka
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Güney Kıbrıs'ta vaka sayısındaki artış sürerken, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 37 bin 450 test sonucunda 473 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

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Güney Kıbrıs'ta korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 378'te kalırken, toplam vaka sayısı ise 76 bin 333'e yükseldi.

Tedavisi devam eden 59 hastanın 18'inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 01.07.2021 23:42
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