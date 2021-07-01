Güney Kıbrıs'ta 473 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta vaka sayısındaki artış sürerken, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 37 bin 450 test sonucunda 473 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.
Tedavisi devam eden 59 hastanın 18'inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs'ta vaka sayısındaki artış sürerken, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 37 bin 450 test sonucunda 473 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.
Güney Kıbrıs'ta vaka sayısındaki artış sürerken, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 37 bin 450 test sonucunda 473 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.
Tedavisi devam eden 59 hastanın 18'inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.