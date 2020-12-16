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Güney Kıbrıs'ta 401 yeni vaka, 1 ölüm

16 Aralık 2020 Çarşamba 21:55
Güney Kıbrıs'ta 401 yeni vaka, 1 ölüm
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GÜNEY KIBRIS'TA 401 YENİ VAKA, 1 ÖLÜM

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde yeni tip koronavirüsten bir yeni can kaybı  meydana geldi, 401 yeni vaka açıklandı.

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Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan toplam 12 bin 358 tetestin 401'i pozitif çıktı.

Pozitif vakalardan 1'i ELDİK (Yunan Alayı) kampında saptandı. Toplam vaka sayısı 16 bin 190'ı buldu.  81 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybetmesiyle toplam ban kayıpları 85'e ulaştı.

Bugün itibarıyla hastanede tedavi görmekte olan kişi sayısı 125. Bunlardan durumu ciddi olanların sayısı 26'ya, entübe hasta sayısı 12'ye yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüs
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