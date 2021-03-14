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Güney Kıbrıs'ta 374 yeni vaka, 2 kişi hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 41 bin 269 testle 374 yeni vaka belirlendi. 49 ve 88 yaşlarında 2 kişi hayatını kaybetti

14 Mart 2021 Pazar 22:00
Güney Kıbrıs'ta 374 yeni vaka, 2 kişi hayatını kaybetti
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Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 41 bin 269 testle 374 yeni vaka belirlendi. 49 ve 88 yaşlarında 2 kişi hayatını kaybetti

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Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 39 bin 651'e, salgından dolayı ölenlerin sayısı ise 240’a yükseldi.

Rum haber kaynaklarına Tadavisi süren hastaların 37'sinin durumu ise kritik.

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Son Güncelleme: 15.03.2021 02:29
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