Güney Kıbrıs'ta 374 yeni vaka, 2 kişi hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 41 bin 269 testle 374 yeni vaka belirlendi. 49 ve 88 yaşlarında 2 kişi hayatını kaybetti

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 39 bin 651'e, salgından dolayı ölenlerin sayısı ise 240’a yükseldi.

Rum haber kaynaklarına Tadavisi süren hastaların 37'sinin durumu ise kritik.