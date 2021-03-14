Güney Kıbrıs'ta 374 yeni vaka, 2 kişi hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 41 bin 269 testle 374 yeni vaka belirlendi. 49 ve 88 yaşlarında 2 kişi hayatını kaybetti
Rum haber kaynaklarına Tadavisi süren hastaların 37'sinin durumu ise kritik.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 41 bin 269 testle 374 yeni vaka belirlendi. 49 ve 88 yaşlarında 2 kişi hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 41 bin 269 testle 374 yeni vaka belirlendi. 49 ve 88 yaşlarında 2 kişi hayatını kaybetti
Rum haber kaynaklarına Tadavisi süren hastaların 37'sinin durumu ise kritik.