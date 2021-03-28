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Güney Kıbrıs'ta 326 yeni vaka 2 can kaybı!

Güney Kıbrıs'ta  69 yaşındaki bir kadın ve 74 yaşındaki bir hayatını kaybetti. 69 taşındaki kadın covid-19 aşısının ilk dozunu almıştı.

28 Mart 2021 Pazar 20:16
Güney Kıbrıs'ta 326 yeni vaka 2 can kaybı!
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Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 55 bin 90 test sonucunda 326 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 2 kişi daha hayatını kaybetti.

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Rum kesiminde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 252'ye, toplam vaka sayısı ise 44 bin 631'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin birinin 69 yaşında kronik hastalıkları olan ve birinci doz aşısı yapılmış bir kadın; ikinci kişinin ise 74 yaşındaki bir erkek olduğu kaydedildi.

Güneydeki hastanelerde tedavi altında olan 196 kişiden 52'sinin durumunun ciddi olduğu da belirtildi.

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Son Güncelleme: 28.03.2021 21:48
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısCovid19AşıPozitif
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