Güney Kıbrıs'ta 3 can kaybı, 2 bin 546 vaka

Hayatını kaybedenlerin 85 ve 86 yaşlarında iki kadın ile 88 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı 241 bin 319, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 716'ya ulaştı. Tedavisi süren 223 kişinin 71'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.