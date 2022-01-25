Güney Kıbrıs'ta 3 can kaybı, 2 bin 546 vaka

Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı 241 bin 319, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 716'ya ulaştı. Tedavisi süren 223 kişinin 71'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
Son Güncelleme: 25.01.2022 20:36
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 3 kişi Covid 19'dan hayatını kaybetti, yapılan 99 bin 308 testle 2 bin 546 yeni vaka saptandı.
Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı 241 bin 319, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 716'ya ulaştı. Tedavisi süren 223 kişinin 71'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.