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Güney Kıbrıs'ta 3 can kaybı, 2 bin 546 vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 3 kişi Covid 19'dan hayatını kaybetti, yapılan 99 bin 308 testle 2 bin 546 yeni vaka saptandı.

25 Ocak 2022 Salı 20:30
Güney Kıbrıs'ta 3 can kaybı, 2 bin 546 vaka

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Hayatını kaybedenlerin 85 ve 86 yaşlarında iki kadın ile 88 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı 241 bin 319, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 716'ya ulaştı. Tedavisi süren 223 kişinin 71'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi. 

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Son Güncelleme: 25.01.2022 20:36
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