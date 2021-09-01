banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ücretsiz test dönemi sona erdi
Ücretsiz test dönemi sona erdi
Uyanık işverenler!
Uyanık işverenler!
110'u yerel 137 pozitif vaka
110'u yerel 137 pozitif vaka
Saner: “Kirlilik Suriye’ye doğru yöneldi“
“Kirlilik Suriye’ye doğru yöneldi”
banner376
Flaş Haber
110'u yerel 137 pozitif vaka
Kapat

Güney Kıbrıs'ta 2020 Gelir ve Yaşam Şartları Araştırması sonuçları

Güney Kıbrıs’ta nüfusun %21,3’ü yoksulluk ya da sosyal dışlanma tehlikesi önünde bulunuyor...

01 Eylül 2021 Çarşamba 09:00
Güney Kıbrıs'ta 2020 Gelir ve Yaşam Şartları Araştırması sonuçları

Referans yılı 2019 olan, 2020 Gelir ve Yaşam Şartları Araştırması sonuçlarına göre, Güney Kıbrıs’ta nüfusun %21,3’ü ya da 188.000 kişi yoksulluk ya da sosyal dışlanma (AROPE endeksi) tehlikesi önünde bulunuyor.

Güney Kıbrıs İstatistik Hizmetleri tarafından yapılan basın açıklaması temelinde, AROPE endeksi Avrupa Birliğinin dokuz temel endekslerinden olan “Avrupa 2020”den biridir.

Basın açıklamasına göre, nüfusun %21,3’ü mevcut gelirleri yoksulluk sınırı altındaki hanelerde yaşıyordu ya da ciddi maddi eksiklerle karşı karşıyaydı ya da çok düşük iş endeksli hanelerde yaşıyordu. Endeks, %22,3 düzeyinde olan bir önceki yıla kıyasla çok küçük iyileşme göstererek 2015’te en üst seviyede olan %28,9 oranından sonra son yıllarda kaydettiği düşüşünü sürdürdü.  İyileşme gerek erkeklerin (%20,2) gerekse kadınların (%22,2) oranında etkili olarak kendini gösterse de kadınların konumu erkekler karşısında konumları olumsuz olmaya devam etti.

YOKSULLUK TEHLİKESİ ENDEKSİ (AROP)

Yoksulluk Tehlikesi önünde bulunan yani ekonomik geliri Yoksulluk Sınırı Tehlikesi altında olan nüfus oranı küçük bir düşüş göstererek 2019’a kıyasla %14,7’den %14,3’e ulaştı. Bu endeksin en yüksek seviyeye ulaştığı yıl 2015’te %16,2 idi. Yoksulluk Sınırı Tehlikesi için ekonomik gelir sınırı bir kişilik haneler için 2019’a kıyasla 9.729 avrodan 2020’de 10.022 avro iki yetişkin ve iki çocuklu aileler için 2019’daki 20.431 avrodan 2020’de 21.047 avro olarak belirlendi.

banner341
CİDDİ MADDİ EKSİKLE (SMD)

Ciddi maddi Eksikleri olan nüfus oranı yani ekonomik zorluklar nedeniyle örneğin elektrik, su faturalarını ya da kredilerini ödeyemeyen ya da kış aylarında yeterli ısıtması olmayan ya da gerekli ve ciddi giderlerini karşılayamayan nüfus oranı 2020’de %8,3’e düştü. Bu oran 2019’da %9,1 idi.

ÇOK DÜŞÜK İŞ GÜCÜ ENDEKSİ (LWI)

Çok düşük Çalışma Gücü Endeksi sınırı altında yaşayan 0-59 yaştaki nüfus oranı, yani, geçen yıl hanelerinde güçlerinin %20’si altında çalışan yetişkinlerin oranı 2020’de yine düşüş göstererek 2019’a kıyasla %6,8’den %5,6’ya geriledi.

EKONOMİK EŞİTSİZLİK

2019 ekonomik yılı referansı temelinde, haneler için 2020 yılında net mevcut gelir ortalaması %0,8 artış göstererek 33 bin 584 avrodan 33 bin 862 avroya ulaştı.

Veri araştırması hanelerde kişisel ve telefon aracılığıyla yapılan söyleşiler ve elektronik anketler aracılığıyla gerçekleştirildi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Fakirlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta 287 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 287 yeni vaka
Kıbrıslı Türklere AB Dijital Aşı Sertifikası verilmesine devam ediliyor
Kıbrıslı Türklere AB Dijital Aşı Sertifikası verilmesine devam ediliyor
Güney Kıbrıs yardıma hazır!
Güney Kıbrıs yardıma hazır!
Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye işbirliği çağrısı
Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye işbirliği çağrısı
Menendez: “Hayalim son Türk askerinin Kıbrıs’ın kuzeyinden gittiğini görmek”
Menendez: “Hayalim son Türk askerinin Kıbrıs’ın kuzeyinden gittiğini görmek”
Akel’den çözüm için yürüyüş
Akel’den çözüm için yürüyüş
Güneyde 311 vaka 2 can kaybı
Güneyde 311 vaka 2 can kaybı
Kıbrıslı Türklerin SafePass sistemine başvuru süresi Eylül sonuna kadar uzatıldı
Kıbrıslı Türklerin SafePass sistemine başvuru süresi Eylül sonuna kadar uzatıldı
Güney Kıbrıs'ta denizlerde tehlikeli balıklar
Güney Kıbrıs'ta denizlerde tehlikeli balıklar
Andreas Yosif: “Pasaport iptali ve 5’inci başvuru çıkmazın kaldırılması için”
Andreas Yosif: “Pasaport iptali ve 5’inci başvuru çıkmazın kaldırılması için”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim