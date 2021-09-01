Güney Kıbrıs'ta 2020 Gelir ve Yaşam Şartları Araştırması sonuçları

Referans yılı 2019 olan, 2020 Gelir ve Yaşam Şartları Araştırması sonuçlarına göre, Güney Kıbrıs’ta nüfusun %21,3’ü ya da 188.000 kişi yoksulluk ya da sosyal dışlanma (AROPE endeksi) tehlikesi önünde bulunuyor.

Güney Kıbrıs İstatistik Hizmetleri tarafından yapılan basın açıklaması temelinde, AROPE endeksi Avrupa Birliğinin dokuz temel endekslerinden olan “Avrupa 2020”den biridir.

Basın açıklamasına göre, nüfusun %21,3’ü mevcut gelirleri yoksulluk sınırı altındaki hanelerde yaşıyordu ya da ciddi maddi eksiklerle karşı karşıyaydı ya da çok düşük iş endeksli hanelerde yaşıyordu. Endeks, %22,3 düzeyinde olan bir önceki yıla kıyasla çok küçük iyileşme göstererek 2015’te en üst seviyede olan %28,9 oranından sonra son yıllarda kaydettiği düşüşünü sürdürdü. İyileşme gerek erkeklerin (%20,2) gerekse kadınların (%22,2) oranında etkili olarak kendini gösterse de kadınların konumu erkekler karşısında konumları olumsuz olmaya devam etti.

YOKSULLUK TEHLİKESİ ENDEKSİ (AROP)

Yoksulluk Tehlikesi önünde bulunan yani ekonomik geliri Yoksulluk Sınırı Tehlikesi altında olan nüfus oranı küçük bir düşüş göstererek 2019’a kıyasla %14,7’den %14,3’e ulaştı. Bu endeksin en yüksek seviyeye ulaştığı yıl 2015’te %16,2 idi. Yoksulluk Sınırı Tehlikesi için ekonomik gelir sınırı bir kişilik haneler için 2019’a kıyasla 9.729 avrodan 2020’de 10.022 avro iki yetişkin ve iki çocuklu aileler için 2019’daki 20.431 avrodan 2020’de 21.047 avro olarak belirlendi.

CİDDİ MADDİ EKSİKLE (SMD)

Ciddi maddi Eksikleri olan nüfus oranı yani ekonomik zorluklar nedeniyle örneğin elektrik, su faturalarını ya da kredilerini ödeyemeyen ya da kış aylarında yeterli ısıtması olmayan ya da gerekli ve ciddi giderlerini karşılayamayan nüfus oranı 2020’de %8,3’e düştü. Bu oran 2019’da %9,1 idi.

ÇOK DÜŞÜK İŞ GÜCÜ ENDEKSİ (LWI)

Çok düşük Çalışma Gücü Endeksi sınırı altında yaşayan 0-59 yaştaki nüfus oranı, yani, geçen yıl hanelerinde güçlerinin %20’si altında çalışan yetişkinlerin oranı 2020’de yine düşüş göstererek 2019’a kıyasla %6,8’den %5,6’ya geriledi.

EKONOMİK EŞİTSİZLİK

2019 ekonomik yılı referansı temelinde, haneler için 2020 yılında net mevcut gelir ortalaması %0,8 artış göstererek 33 bin 584 avrodan 33 bin 862 avroya ulaştı.

Veri araştırması hanelerde kişisel ve telefon aracılığıyla yapılan söyleşiler ve elektronik anketler aracılığıyla gerçekleştirildi.