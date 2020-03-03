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Güney Kıbrıs'ta 1974’ten sonra 240 bin ölüm

Güney Kıbrıs’ta, 1974 yılından sonra, kalp krizinden kanser hastalıklarına kadar çeşitli nedenlerden dolayı ölenlerin sayısının 240 bin olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs'ta 1974’ten sonra 240 bin ölüm

Güney Kıbrıs’ta, 1974 yılından sonra, kalp krizinden kanser hastalıklarına kadar çeşitli nedenlerden dolayı ölenlerin sayısının 240 bin olduğu belirtildi.

03 Mart 2020 Salı 08:41
Güney Kıbrıs'ta 1974’ten sonra 240 bin ölüm
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Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs’ta 1974’ten İtibaren 240 Bin Ölüm Kaydedildi” başlıklı haberinde, 1974’ten bu yana Güney Kıbrıs’ta çeşitli hastalık ve başka nedenlerden dolayı ölenlerin sayısının 240 bin olduğunu yazdı.

Gazete, 2017 yılında analiz edilen 2004-2015 istatistiklerini de vererek, “ortalama her yıl, 10 Kıbrıslıdan 4’nün (2 bin 19 kişiye denk gelen yüzde 37’sinin) dolaşım sistemi hastalıklarından (felç, hipertansiyon, kalp yetmezliği v.s) hayatını kaybettiğini” yazdı.

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Habere göre, bin 740 kişiye denk gelen 100 kişiden 22’si tümörlerden, bin 63’e denk gelen 100 kişiden 20’si başka nedenlerden, 100 kişiden 8’i (409 kişi) endokrin bezleri, 100 kişiden 7’si (398)solunum problemleri, 100 kişiden 6’sı ise (310) ise dış etkenlerden dolayı yaşamını yitirdi.

Gazete Rum İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ta 2004 yılında 5 bin 224, 2005’te 5 bin 425, 2006’da 5 bin 125, 2007’de 5 bin 380, 2008’de 5 bin 194, 2009’da 5 bin 182, 2010’da 5 bin 93, 2011’de 5 bin 392, 2012’de 6 bin 659, 2013’te 5 bin 272, 2014’te 5 bin 539, 2015’te ise 5 bin 988 kişinin yaşamını kaybettiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca incelenen son yıl olan 2015 yılında ise ölümlerin yüzde 35’nin dolaşım sistemine bağlı hastalıklara bağlı olduğunu, geriye kalanların ise tümör, solunum yetmezliği, diyabet ve dış etkenler olduğunu belirtti.

Son Güncelleme: 03.03.2020 12:25
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs ölümler
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