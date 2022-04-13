banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar'dan başarının formülü
Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
TEMASLAR BAŞLIYOR...HÜKÜMET ANKARA'DA!
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
Damacana su fiyatları 4 ayda yüzde 150 arttı
banner405

Güney Kıbrıs'ta 17 çocuk uyuşturucu çetelerinin ağına düştü!

Senenin başından bugüne kadar uyuşturucu çetelerinin ağına düşen çocuk sayısının 17’ye ulaştığı bildirildi.

13 Nisan 2022 Çarşamba 11:30
Güney Kıbrıs'ta 17 çocuk uyuşturucu çetelerinin ağına düştü!

Fileleftheros Rum Polisi Narkotik Şubesinin bu yıl uyuşturucu çetelerinin ağına düşmüş çocuklarla ilgili 16 meselede tahkikat yaptığını, çetelerin ağına düşmüş 17 çocuktan 4’ünün kurban (kullanıcı), 13’ünün ise mahkemede sanık konumunda bulunduğunu yazdı.

banner341
Habere göre, kısa süre önce basına yansıyan, metamfetamin çetesinin ağına düşmüş Limasollu iki kardeş dışında, aynı şekilde kurban durumuna düşmüş iki çocuk daha var. Tasarruflarında sadece içmek için olmayacak miktarda uyuşturucu bulunan veya başkalarına uyuşturucu tedarik eden 13 çocuk ise yargılanacak. 

Rum Polisi Narkotik Şubesi 14-18 yaş aralığındakileri “çocuk” addediyor, ancak pratikteki uygulamada 14-24 yaş aralığındaki birisi kendi kullanımı için az miktarda uyuşturucuyla yakalanır ve gençler için bir programa katılmayı kabul ederse mahkemeye sevk edilmiyor.

Her yıl 18 yaş ve altı çocukların karıştığı 40-45 vaka ile karşılaşıldığını söyleyen Narkotik Şube Basın Sözcüsü Stelios Sergidis, Şube’nin bu yıl Mart ayı sonuna kadar 155 kilo hintkeneviri, 4 buçuk kilo kokain ve 8 buçuk kilo metamfetamin ele geçirdiğini söyledi. Sergidis son iki yıldır hintkeneviri, kokain ve metamfitamin türü maddelere talepte artış gözlemlendiğini de sözlerine ekledi.  

banner360
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrısta 17 çocuk Uyuşturucu çetelerinin Ağına Düştü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta 2 can kaybı, 1692 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 2 can kaybı, 1692 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta taciz iddiası yargıya taşındı
Güney Kıbrıs'ta taciz iddiası yargıya taşındı
Çöpte Bulunan Bebeğin “Ölü Doğduğu” Belirlendi
Çöpte Bulunan Bebeğin “Ölü Doğduğu” Belirlendi
Güney Kıbrıs’ta 2254 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 2254 yeni vaka
Güney Lefkoşa'da bebek cesedi bulundu!
Güney Lefkoşa'da bebek cesedi bulundu!
Güney Kıbrıs’ta 1459 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 1459 yeni vaka
Güneyde 1 can kaybı, 1764 yeni vaka
Güneyde 1 can kaybı, 1764 yeni vaka
70 Kıbrıslı Rumun naaşının dikmen çöplüğünde gömülü olduğu iddia edildi
70 Kıbrıslı Rumun naaşının dikmen çöplüğünde gömülü olduğu iddia edildi
Kıbrıs’taki Çingene Sayısı 1250
Kıbrıs’taki Çingene Sayısı 1250
Güney Kıbrıs'ta Crystal Ice’den hastanelik olan küçük kız eroin de kullanmış
Güney Kıbrıs'ta Crystal Ice’den hastanelik olan küçük kız eroin de kullanmış

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim