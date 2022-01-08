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Güney Kıbrıs'ta 14 günde 28 bin 414 vaka

Güney Kıbrıs’ta saptanan günlük vaka sayısının 5 bin üzerinde seyrettiği, 14 gün içerisinde 28 binden fazla yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

08 Ocak 2022 Cumartesi 12:15
Güney Kıbrıs'ta 14 günde 28 bin 414 vaka

Alihtia ve diğer gazetelerin Güney Kıbrıs’ın “ulusal koronavirüs raporu”na dayandırdığı habere göre 21 Aralık 2021-3 Ocak 2022 dönemini kapsayan 14 gün içerisinde 28 bin 414 yeni vaka tespit edildi. Aynı dönemde 396 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 48’inin aşı prosedürünü tamamlamamış, 33’nün tamamlamış, 41’inin de kısmî aşılı olduğuna işaret edildi. 
Rum Sağlık Bakanlığı dün saptanan 5 bin 244 yeni vaka ile pandeminin başından bu yana saptanan toplam vaka sayısının 197 bin 143’e ulaştığını, toplam can kayıplarının 650, tedavi gören hasta sayısının 320, durumu ciddi olanların sayısının da 81 olduğunu açıkladı. 

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Son Güncelleme: 08.01.2022 12:42
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