LGüney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 34 bin 190 test neticesinde 131 yeni vaka belirlendi.
Güney Kıbrıs'ta 131 yeni vaka
LGüney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 34 bin 190 test neticesinde 131 yeni vaka belirlendi.
22 Şubat 2021 Pazartesi 20:00
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 34 bin 190 test neticesinde 131 yeni vaka belirlendi. 1 kişi Covid 19'dan hayatını kaybetti. Rum haber kaynaklarına göre, toplam ölü sayısı 230’a, vaka sayısı ise 33 bin 391’e yükseldi.
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