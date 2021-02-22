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Güney Kıbrıs'ta 131 yeni vaka

LGüney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 34 bin 190 test neticesinde 131 yeni vaka belirlendi.

22 Şubat 2021 Pazartesi 20:00
Güney Kıbrıs'ta 131 yeni vaka
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Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 34 bin 190 test neticesinde 131 yeni vaka belirlendi. 1 kişi Covid 19'dan hayatını kaybetti. Rum haber kaynaklarına göre, toplam ölü sayısı 230’a, vaka sayısı ise 33 bin 391’e yükseldi. 

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Son Güncelleme: 22.02.2021 21:18
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