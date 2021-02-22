Güney Kıbrıs'ta 131 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 34 bin 190 test neticesinde 131 yeni vaka belirlendi. 1 kişi Covid 19'dan hayatını kaybetti. Rum haber kaynaklarına göre, toplam ölü sayısı 230’a, vaka sayısı ise 33 bin 391’e yükseldi.