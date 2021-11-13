Güney Kıbrıs'ta 126 bin kişinin geliri yoksulluk sınırı altında

Haravgi, İstatistik Dairesi verilerine dayanarak çalışanların yüzde 6,8’nin brüt 500 Euro’nun altında, yüzde 8’inin 500-749 Euro, yüzde 10,9’unun 750-999, yüzde 14’ünün 1000-1249, yüzde 11,2’sinin 1250-1499 Euro maaş aldığını, yani çalışanların yüzde 50,9’unun brüt 1500 Euro’nun altında maaş aldığını yazdı.

Çalışanların yüzde 2,1’inin 5 bin- 5 bin 999, yüzde 3’ünün de 6 bin Euro ve üzeri brüt maaşı olduğuna işaret edilen haberde, 126 bin kişinin gelirinin yoksulluk sınırının altında olduğuna dikkat çekildi.



Gazete, yoksulluk sınırının tek kişilik hane halkı için yıllık 10 bin 22 Euro, iki yetişkin ve iki küçük çocuklu hane halkı için de 21 bin 47 Euro olduğu bilgisini verdi.