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Güney Kıbrıs'ta 126 bin kişinin geliri yoksulluk sınırı altında

Güney Kıbrıs’ta geliri yoksulluk sınırının altında 126 bin kişi olduğu bildirildi.

13 Kasım 2021 Cumartesi 13:15
Güney Kıbrıs'ta 126 bin kişinin geliri yoksulluk sınırı altında

Haravgi, İstatistik Dairesi verilerine dayanarak çalışanların yüzde 6,8’nin brüt 500 Euro’nun altında, yüzde 8’inin 500-749 Euro, yüzde 10,9’unun 750-999, yüzde 14’ünün 1000-1249, yüzde 11,2’sinin 1250-1499 Euro maaş aldığını, yani çalışanların yüzde 50,9’unun brüt 1500 Euro’nun altında maaş aldığını yazdı.
Çalışanların yüzde 2,1’inin 5 bin- 5 bin 999, yüzde 3’ünün de 6 bin Euro ve üzeri brüt maaşı olduğuna işaret edilen haberde, 126 bin kişinin gelirinin yoksulluk sınırının altında olduğuna dikkat çekildi. 

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Gazete, yoksulluk sınırının tek kişilik hane halkı için yıllık 10 bin 22 Euro, iki yetişkin ve iki küçük çocuklu hane halkı için de 21 bin 47 Euro olduğu bilgisini verdi. 
 

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Son Güncelleme: 13.11.2021 15:01
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