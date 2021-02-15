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Güney Kıbrıs'ta 113 yeni vaka, 1 yeni can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 35 bin 164 test yapıldı, 113 yeni vaka tespit edildi, 1 yeni can kaybı oldu. Bugün 86 yaşında bir kadın daha vefat etti.

15 Şubat 2021 Pazartesi 21:00
Güney Kıbrıs'ta 113 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
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Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 35 bin 164 test yapıldı, 113 yeni vaka tespit edildi, 1 yeni can kaybı oldu. Bugün 86 yaşında bir kadın daha vefat etti.

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Son verilerle birlikte Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 32 bin 626’ya, toplam can kaybı 222’ye yükseldi.

Tedavisi süren hastalardan 25’inin durumunun kritik olduğu beliritliyor.

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Son Güncelleme: 15.02.2021 22:11
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