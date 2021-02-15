Güney Kıbrıs'ta 113 yeni vaka, 1 yeni can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 35 bin 164 test yapıldı, 113 yeni vaka tespit edildi, 1 yeni can kaybı oldu. Bugün 86 yaşında bir kadın daha vefat etti.