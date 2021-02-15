Güney Kıbrıs'ta 113 yeni vaka, 1 yeni can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 35 bin 164 test yapıldı, 113 yeni vaka tespit edildi, 1 yeni can kaybı oldu. Bugün 86 yaşında bir kadın daha vefat etti.
Tedavisi süren hastalardan 25’inin durumunun kritik olduğu beliritliyor.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 35 bin 164 test yapıldı, 113 yeni vaka tespit edildi, 1 yeni can kaybı oldu. Bugün 86 yaşında bir kadın daha vefat etti.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 35 bin 164 test yapıldı, 113 yeni vaka tespit edildi, 1 yeni can kaybı oldu. Bugün 86 yaşında bir kadın daha vefat etti.
Tedavisi süren hastalardan 25’inin durumunun kritik olduğu beliritliyor.