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Güney Kıbrıs'ta 1 yeni vaka

30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:40
Güney Kıbrıs'ta 1 yeni vaka
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TOPLAM VAKA SAYISI 942’YE YÜKSELDİ, TEDAVİ GÖREN KİŞİ SAYISI ÜÇ OLARAK AÇIKLANDI
Rum tarafında dün yapılan toplam 2 bin 363 test sonucunda bir pozitif vaka daha saptandı, böylece Güney’deki kesinleşmiş yeni tip koronavirüs vakası sayısı 942’ye ulaştı.

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Alithia “Dün Bir Yeni Vaka” başlıklı haberinde dün saptanan pozitif vakanın yurtdışından Güney’e dönüş yapanlardan alınan 447 örneğin laboratuvar tahlilleri ile saptandığını, sonucu pozitif çıkan kişinin yakın temasta bulunduğu kişiler derhal saptanarak ilgili prosedürün işletildiğini yazdı.
Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre dün saptanan bir kişi ile yeni tip koronavirüs vakası sayısı 942’ye yükseldi. Dün saat 15.00 itibarı ile hastanede tedavi gören kişi sayısının 3 olduğu kaydedildi. 
 

Son Güncelleme: 30.05.2020 14:16
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